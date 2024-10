Sport in tv oggi (martedì 1° ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 1° ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tengono banco i tornei in Asia di tennis in questi giorni. Jannik Sinner è protagonista a Pechino, dove l’altoatesino affronterà in semifinale il cinese Bu per centrare la settima Finale nel massimo circuito internazionale di questa stagione. Un periodo molto particolare per il n.1 del mondo, vista la decisione della WADA di ricorrere al TAS in merito alla sentenza di assoluzione al caso della doppia positività accidentale al Clostebol stabilita in precedenza da un Tribunale Indipendente nel procedimento dell’ITIA.

Nelle acque di Barcellona (Spagna) procede la Finale della Louis Vuitton Cup e la sfida tra Luna Rossa e Ineos si fa sempre più testa. Oggi in programma Gara-7 e Gara-8 e l’equipaggio italiano cercherà di trovare in entrambe le circostanze una grande partenza per mettere in difficoltà i rivali, in un format in cui proprio nei primi secondi di gara si decide molto. In serata tanto calcio con la Champions League di calcio, Inter e Milan protagoniste.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 1° ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 1° ottobre

05.00 Tennis, WTA Pechino: ottavi di finale singolare femminile – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

05.00 Tennis, WTA Pechino: ottavi di finale doppio femminile – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Paolini/Errani vs Fernandez/Sutjladl 2° match e inizio programma dalle 05.00 italiane)

06.00 Tennis, ATP Shanghai: ultimo turno qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming.

(Bellucci vs Karatsev 3° match e inizio programma alle 06.00 italiane)

07.00 Tennis, ATP Pechino: semifinali doppio maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bolelli/Vavassori vs Koolhof/Mektic 1° match e non prima delle 07.00 italiane)

08.25 Ciclismo, Giro di Langkami: terza tappa – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.00 Tennis, ATP Pechino: semifinali singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sinner vs Bu, seconda semifinale e non prima delle 13.00 italiane)

11.00 Snooker, British Open: Finale – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.00 Tennis, ATP Tokyo: Finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

13.00 Ciclismo femminile, Binche-Chimay-Binche Pour Dames – Diretta streaming su Discovery+.

14.10 Vela, Finale Louis Vuitton Cup (Gara-7): INEOS Britannia vs Luna Rossa – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport America’s Cup (205), Italia 1 HD; in streaming su Mediaset Infinity, canale YouTube America’s Cup, gratis, Sky Go e NOW.

(A seguire non prima delle ore 15.15 Gara-8 con la medesima copertura televisiva e streaming)

14.25 Ciclismo, Cro Race: prima tappa – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.35 Ciclismo, Binche-Chimay-Binche – Diretta streaming su Discovery+.

18.00 Basket, Eurocup: Bahcesehir Kol. vs Besiktas – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Eurocup: Lietkabelis vs Hapoel Jerusalem – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Champions League: Aek Athens vs Maccabi Ironi Ramat Gan – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Champions League: VEF Riga vs Bonn – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Basket, Champions League: Stettino vs Petkim Sport – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Basket, Champions League: Wurzburg vs Hapoel Holon – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Calcio, Champions League: Diretta Gol su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Champions League: Stoccarda-Sparta Praga – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Champions League: Salisburgo-Brest – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

19.00 Basket, Champions League: Galatasaray vs Vechta – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket, Eurocup: Ulm vs Joventut – Diretta streaming su DAZN.

19.45 Basket, Eurocup: Hapoel Tel-Aviv vs BC Wolves – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Champions League: Reggiana vs Rytas – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Champions League: Saint Quentin vs Kolossos Rhodes – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Eurocup: Cedevita Olimpija vs Venezia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket, Champions League: Murcia va Manisa – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Champions League: Oostende vs Unicaja – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Champions League: Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Inter-Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Bayer Leverkusen-Milan – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Arsenal-PSG – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Slovan Bratislava-Manchester City – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Barcellona-Young Boys – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Borussia Dortmund-Celtic – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: PSV-Sporting – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BU DALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DI LUNA ROSSA-INEOS DALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DI INTER-STELLA ROSSA DALLE 21.00

LA DIRETTA LIVE DI BAYER LEVERKUSEN-MILAN DALLE 21.00