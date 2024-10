LIVE Bayer Leverkusen-Milan, Champions League calcio in DIRETTA: duro esame di tedesco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Bayer Leverkusen-Milan, partita valida per la seconda giornata di Champions League.

I rossoneri affrontano, in trasferta, i campioni in carica della Bundesliga dopo la sconfitta per 1-3 a San Siro contro il Liverpool nella prima giornata, dove i ragazzi di mister Fonseca erano riusciti a portarsi avanti dopo appena 3′ con Pulisic ma poi rimontati e superati grazie alle reti di Konatè, Van Dijk e Szoboszlai.

La squadra di Xabi Alonso, invece, arriva da un’ottima prestazione sul campo del Feyenoord dove i tedeschi si sono imposti per 0-4 (la loro miglior prestazione in trasferta in questa competizione) grazie alla doppietta di Wirtz, la rete di Grimaldo e l’autogol di Wellenreuther. In campionato, inoltre, il Leverkusen viene da un buon pareggio con il Bayer di Monaco lo scorso sabato che porta i padroni di casa a 10 punti e al 4° posto.

Il Milan, dopo aver vinto il derby della Madonnina, ha battuto il Lecce pere 3-0 e ha ritrovato Alvaro Morata, al secondo gol in questo campionato dopo la rete segnata ad agosto contro il Torino.

Rossoneri che dovranno affrontare, dopo la trasferta tedesca, le seguenti squadre: Club Brugge; Real Madrid; S. Bratislava; Crvena Zvezda; Girona; GNK Dinamo.

Il Leverkusen, invece, se la vedrà con: Brest; Liverpool; Salisburgo; Inter; Atletico di Madrid; Sparta Praga.

La nuova formula della Champions League prevede un girone unico a 36 squadre. Le prime 8 classificate, dopo aver disputato 8 partite (4 in casa e 4 in trasferta), passano direttamente alla fase finale. Le classificate dalla 9° posizione alla 24esima, invece, si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno. Le restanti verranno eliminate senza la possibilità di scendere in competizioni “minori”.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Bayer Leverkusen-Milan, Champions League 2024 calcio in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!