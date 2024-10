LIVE Sinner-Bu, ATP Pechino 2024 in DIRETTA: l’idolo di casa sulla strada verso Alcaraz o Medvedev

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda semifinale dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e la rivelazione cinese Bu Yunchaokete. Primo confronto in assoluto tra i due, con il vincente del match che troverà in finale uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il russo Daniil Medvedev.

Sinner, ventitreenne altoatesino, si presenta all’appuntamento cinese da campione in carica e vuole scacciare convincendo sul campo le illazioni della WADA. La passata edizione lanciò verso la vetta del tennis internazionale il giovane azzurro, che da quel momento non si è più fermato trainando dapprima la nazionale alla vittoria della Coppa Davis, ed inanellando poi i suoi primi due titoli Slam con le vittorie dell’Australian Open e dello US Open. Jannik ha superato in rimonta il cileno Jarry ed il russo Safiullin, prima di imporsi in due set sul ceco Lehecka.

Dal canto suo Bu, ventitreenne di Xinjiang (Cina) arriva alla sfida al numero uno del mondo sulle ali dell’entusiasmo. L’asiatico sta vivendo un periodo assolutamente magico, con le due semifinali colte a Chengdu e per l’appunto a Pechino togliendosi la soddisfazione di superare avversari del calibro del russo Khachanov, dell’italiano Musetti e del russo Rublev. Entrato con merito nella top 100 del ranking ATP, il cinese vanta tre titoli Challenger in carriera, tra cui quelli di Wuxi (Cina) e Granby (Canada) colti in questa stagione.

La seconda semifinale dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner ed il cinese Bu Yunchaokete sarà il quarto match sul Campo Centrale dalle 7.00 italiane dopo Badosa-Pegula, Zhang-Frech ed Alcaraz-Medvedev, ed inizierà in ogni caso non prima delle 13.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!