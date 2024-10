Speed skating, Italia in raduno a Inzell verso la Coppa del Mondo: gli azzurri convocati

La Coppa del Mondo di speed skating inizierà il prossimo 22 novembre sul ghiaccio giapponese di Nagano, dove l’Italia cercherà di essere protagonista. La nostra Nazionale è attesa dall’ultimo mese di lavoro in vista del debutto nel massimo circuito internazionale itinerante, gli azzurri proseguono la propria preparazione a Inzell (Germania): nel fine settimana sono previsti tre giorni di competizione nell’ambito dell’International Invitation Race.

Il DT Maurizio Marchetto e l’allenatore Matteo Anesi utilizzeranno questo appuntamento per valutare lo stato di forma e i progressi della squadra, fondamentali per diramare le convocazioni in vista dell’esordio in Coppa del Mondo. Per l’occasione sono stati selezionati quindici atleti, su tutti spiccano Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Francesca Lollobrigida e Michele Malfatti.

CONVOCATI RADUNO ITALIA SPEED SKATING

DONNE

Giorgia Aiello, Francesca Lollobrigida, Laura Lorenzato, Veronica Luciani, Serena Pergher, Laura Peveri, Maybritt Vigl.

UOMINI

Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti, Alessio Trentini.