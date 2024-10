Sinner n.1 a fine anno? È duello con Alcaraz: i punti necessari e i tornei a cui sono iscritti

Jannik Sinner ha vinto all’esordio a Shanghai: nella corsa verso il numero 1 ATP a fine anno l’azzurro difende un margine di 2820 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, e di 3265 sul tedesco Alexander Zverev, mentre l’azzurro è irraggiungibile fino a fine stagione da tutti gli altri inseguitori.

Dopo il torneo cinese Sinner prenderà parte ad un’esibizione dal 16 al 19 ottobre, il Six Kings Slam, in programma a Riad, in Arabia Saudita, poi tornerà in Europa e si concederà una settimana di pausa, nella quale non difenderà il titolo conquistato nel 2023 nel torneo ATP 500 di Vienna.

Jannik Sinner, oltre a quello di Shanghai, giocherà un altro torneo prima delle ATP Finals, per le quali è da tempo qualificato: l’azzurro sarà impegnato nell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, torneo che si disputerà dal 28 ottobre al 3 novembre.

Carlos Alcaraz, attardato al momento, come detto, di 2820 punti, avrà lo stesso calendario dell’azzurro, con l’esibizione in Arabia Saudita ed il Masters 1000 di Parigi-Bercy, dunque qualora l’iberico dovesse chiudere il torneo cinese con più di 2500 punti di distacco non potrebbe raggiungere Sinner entro fine anno.

Alexander Zverev, invece, oltre che a Parigi-Bercy, entro fine anno giocherà anche a Vienna, potendo così contare su un tesoretto potenziale di 500 punti in più da poter conquistare prima delle Finals. Il teutonico dovrà quindi avere meno di 3000 punti di ritardo dopo Shanghai per essere ancora in corsa.

Va ricordato, infine, che al termine dei tornei dell’ATP Tour, previsto per il 9 novembre con le finali degli ATP 250 di Belgrado e Metz, la Race ATP andrà a combaciare con il ranking ATP (i punti delle Finals 2023 scadranno il 5 novembre 2024), determinando gli 8 qualificati alle Finals (al momento lo sono Sinner, Alcaraz e Zverev).

RACE ATP AL 5 OTTOBRE 2024

1 Jannik Sinner 9380

2 Carlos Alcaraz 6560

3 Alexander Zverev 6115

4 Daniil Medvedev 4670

5 Taylor Fritz 3890

6 Casper Ruud 3805 (Eliminato a Shanghai)

7 Andrey Rublev 3580 (Eliminato a Shanghai)

8 Alex de Minaur 3305 (Assente a Shanghai)

9 Novak Djokovic 3260

10 Grigor Dimitrov 2835