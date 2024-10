Sinner-Medvedev oggi, Six Kings Slam 2024: orario, programma, tv, streaming

A Riad, in Arabia Saudita, scatterà mercoledì 16 ottobre il Six Kings Slam 2024 di tennis: ad aprire il torneo d’esibizione sarà la sfida tra Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev, che andrà a definire lo sfidante in semifinale del serbo Novak Djokovic.

Il primo match dei quarti di finale inizierà alle ore 18.30 italiane: nei confronti diretti sul circuito maggiore Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev sono in parità sul 7-7, ma trattandosi di un match di un torneo d’esibizione non valido per l’ATP Tour, il confronto odierno non finirà tra i precedenti ufficiali.

Dopo il match tra Sinner e Medvedev, comunque non prima delle ore 20.00 italiane, si giocherà la sfida valida per la parte bassa del tabellone, tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il danese Holger Rune, che andrà a definire lo sfidante nel penultimo atto dell’iberico Rafael Nadal.

Guarda il Six Kings Slam su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Il torneo d’esibizione Six Kings Slam si aprirà con il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. La diretta tv sarà affidata a SuperTennis HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW, supertennis.tv e DAZN.

CALENDARIO SIX KINGS SLAM 2024

Mercoledì 16 ottobre – Quarti di finale

Dalle ore 18.30 italiane

Jannik Sinner (Italia) – Daniil Medvedev (Russia) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno

PROGRAMMA SIX KINGS SLAM 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, supertennis.tv, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.