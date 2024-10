Six Kings Slam 2024: perché Djokovic e Nadal partiranno direttamente dalla semifinale. Il privilegio dei veterani

Il Six Kings Slam 2024 di tennis, torneo d’esibizione in programma a Riad, in Arabia Saudita, da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre, vedrà protagonisti Jannik Sinner, l’iberico Rafael Nadal, il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev, il danese Holger Rune e l’altro spagnolo Carlos Alcaraz. Il programma verrà aperto mercoledì 16 dai quarti di finale: dalle ore 18.30 italiane Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev, mentre non prima delle ore 20.00 italiane lo spagnolo Carlos Alcaraz sfiderà il danese Holger Rune.

Giovedì 17 spazio alle semifinali: dalle ore 18.30 italiane il serbo Novak Djokovic affronterà il vincente dell’incontro Sinner-Medvedev, mentre non prima delle ore 20.00 italiane lo spagnolo Rafael Nadal se la vedrà con il vincente del match Alcaraz-Rune. Venerdì 18 verrà osservato un giorno di riposo per rispettare il regolamento ATP che impedisce ai tennisti di prendere parte, nelle settimane in cui sono in programma tornei del Tour, per più di due giorni consecutivi a manifestazioni d’esibizione. Sabato 19 le finali.

Come appena specificato, dunque, dei sei tennisti coinvolti nel torneo, sia l’iberico Rafael Nadal che il serbo Novak Djokovic giocheranno solamente due partite, intervallate da un giorno di riposo: gli organizzatori probabilmente hanno proposto questa opportunità ai due giocatori già in fase di accordo per la partecipazione. Tale privilegio non è stato invece accordato ai quattro più giovani tennisti del lotto dei partecipanti, ovvero l’azzurro Jannik Sinner, il russo Daniil Medvedev, il danese Holger Rune e lo spagnolo Carlos Alcaraz: costoro dovranno partire dai quarti di finale.

I due vincitori delle sfide dei quarti di finale, invece, saranno chiamati a disputare tre partite in quattro giorni, delle quali le prime due in date consecutive, mentre i due sconfitti usciranno subito di scena, non essendo stata calendarizzata una finale per il quinto posto. Si nota dunque come la struttura del torneo porterà due giocatori a disputare tre incontri nell’arco della manifestazione, i due veterani Nadal e Djokovic a giocarne due, ed altri due tennisti a scendere in campo soltanto in un’occasione.