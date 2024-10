Scherma, Tommaso Marini: “Parigi 2024 una grande emozione. Los Angeles 2028? Per ora non ci penso”

Verso il prossimo quadriennio olimpico, che vuol dire Los Angeles 2028, ma senza troppe pressioni, almeno per il momento. Tommaso Marini è desideroso di godersi il suo periodo di pausa, ha analizzato quanto fatto qualche mese fa a Parigi ed ha parlato di cosa lo aspetterà nelle prossime stagioni.

Il fiorettista di Ancona, a margine dell’evento “Marche, una regione da podio” , ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Parigi – riporta l’ANSA – è stata un’emozione incredibile. Non tanto per il risultato, una medaglia olimpica che non tutti hanno, ma che non è quella che avrei sperato di ottenere, quanto perché mi porto dietro un’emozione importante”.

Sul gruppo maschile di fioretto, che in Francia si è messo al collo la medaglia d’argento: “Ho capito cosa significa aiutarsi ed essere squadra, che per noi che facciamo uno sport individuale non è scontato”. Su Los Angeles 2028: “Non ci penso, voglio godermi questo momento di pausa. Non mi va di pensarci, non vorrei fare questo errore”.

Tommaso Marini, insieme ai suoi compagni ed alle sue compagne di squadra, svolgerà un primo raduno federale per riprendere l’attività agonistica dal 21 al 26 ottobre a Champoluc (Aosta). La prima tappa di Coppa del Mondo della stagione 2024-2025 è prevista invece a Tunisi (Tunisia) dal 21 al 24 novembre.