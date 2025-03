Scherma: i convocati dell’Italia per il Grand Prix di fioretto a Lima. Ci sono Errigo e Macchi

In vista del Grand Prix di fioretto che si terrà nel prossimo fine settimana a Lima, in Perù, il CT Simone Vanni ha reso note le convocazioni femminili e maschili per l’evento sudamericano.

Sono ben 24 i selezionati: 12 donne e 12 uomini. Fra loro spiccano i nomi di: Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi, oltre a Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi.

“La recente tappa di Coppa del Mondo al Cairo – ha affermato Simone Vanni al sito della Federschierma – ci ha regalato eccellenti risultati e anche ottime indicazioni rispetto al lavoro che abbiamo intrapreso. Mi aspetto conferme e nuove risposte in questo Grand Prix che sarà appuntamento molto importante in vista degli eventi clou della stagione”. Di seguito l’elenco completo dei convocati e dello staff tecnico e sanitario al seguito degli azzurri.

Azzurre gara femminile: Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi, Elena Tangherlini, Giulia Amore, Irene Bertini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Aurora Grandis, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia

Azzurri gara maschile: Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Alessio Foconi, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Giuseppe Franzoni, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini, Damiano Rosatelli

Responsabile d’arma: Simone Vanni

Maestri: Fabio Galli, Eugenio Migliore, Marco Vannini

Medico: Valeria D’Errico

Fisioterapisti: Sara Primavera, Fabrizio Scopece