Scherma, le prime convocazioni di Simone Vanni: scelti gli azzurri per la Coppa del Mondo a Il Cairo

Simone Vanni, nuovo CT della Nazionale Italiana di fioretto, ha diramato le convocazioni per la quarta tappa della Coppa del Mondo, che si disputerà a Il Cairo (Egitto) dal 6 al 9 marzo. Gli azzurri si presenteranno in Africa dopo il fantastico poker di podi ottenuto qualche settimana fa a Torino, dove vinsero Martina Favaretto e Tommaso Marini.

Nel settore femminile saranno impegnate Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini e Alice Volpi, a cui si uniranno Martina Batini, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis e Camilla Mancini. Tra gli uomini, invece, spazio a Guillaume Bianchi, Davide Filippi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, con l’aggiunta di Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni, Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Federico Pistorio.

Per le gare a squadre, in programma domenica dopo il sabato riservato alle prove individuali, sono stati indicati cinque nomi, tra cui saranno poi definiti i quartetti: per le donne Cristino, Errigo, Favaretto, Tangherlini e Volpi mentre per gli uomini Bianchi, Foconi, Lombardi, Macchi e Marini.