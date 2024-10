Scherma, la spada riparte dal ritiro di Champoluc. Obiettivo: Los Angeles 2028

Dopo l’avventura olimpica di Parigi 2024, il settore della spada femminile e maschile riparte per un nuovo quadriennio di lavoro, all’interno del mondo di una scherma italiana che ha messo nel mirino un unico grande obiettivo: quello delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Il Commissario tecnico Dario Chiadò e il suo staff si ritroveranno infatti con 32 atleti per il ritiro di Champoluc, in Valle d’Aosta, dal 28 ottobre al 1° novembre, per iniziare a impostare la stagione 2024-2025 e non solo.

Di seguito l’elenco completo dei convocati, 16 al femminile e 16 al maschile. Fra loro spiccano i nomi di Giulia Rizzi, Federica Isola e Davide Di Veroli.

Spada femminile

Giulia Rizzi, Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Anita Corradino, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Roberta Marzani, Eleonora Orso, Lucrezia Paulis, Vera Perini, Vittoria Siletti e Gaia Traditi.

Spada maschile

Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Fabrizio Di Marco, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Matteo Galassi, Fabio Mastromarino, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Jacopo Rizzi e Cristiano Sena.