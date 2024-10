Rugby femminile, l’Italia supera il Galles nella seconda giornata del WXV 2

Per la seconda giornata del WXV 2 di rugby femminile all’Athlone Stadium di Città del Capo, in Sudafrica, l’Italia piega il Galles per 8-5, riscatta la sconfitta patita all’esordio contro la Scozia e lascia sul fondo della classifica proprio le gallesi, conquistando i primi quattro punti della competizione, con le avversarie che invece portano a casa il solo bonus difensivo.

Nel primo tempo parte dal 1′ Sofia Stefan, che raggiunge le 90 presenze in Nazionale, terza azzurra di sempre a raggiungere questo traguardo. Dopo 9′ è costretta ad uscire dal campo Aura Muzzo, ma l’Italia passa a condurre all’11’, con la meta del capitano azzurro, Elisa Giordano, che vale il 5-0, dato che Beatrice Rigoni manca la conversione.

Il Galles al 35′ pareggia i conti con la segnatura di Bluck che porta lo score sul 5-5: Bevan non trasforma e si va al riposo in parità. Nella ripresa Sillari e Tounesi lasciano spazio a Ranuccini e Mannini, ma, nonostante un maggior possesso dell’ovale da parte del Galles, al 49′ l’Italia riesca a tornare in vantaggio alla prima vera opportunità, grazie al piazzato messo a segno da Rigoni per l’8-5.

Le gallesi inseriscono forze fresche per provare a ribaltare la contesa, ma l’Italia difende in maniera ordinata, con disciplina e senza concedere punizioni alle avversarie. Nel finale Raineri inserisce forze fresche con gli ingressi di Veronese e Stecca per Sgorbini e Seye, le azzurre reggono all’ultimo assalto gallese e portano a casa una vittoria importantissima nell’economia del torneo per 8-5.