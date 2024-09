Rugby, Coppa Italia 2024-2025: Colorno rimontato e sconfitto in casa dal Valorugby

Si è completata la prima giornata della fase a gironi della Coppa Italia 2024-2025 di rugby maschile: nel Gruppo 1, il Valorugby vince il derby emiliano passando a Colorno per 26-43 ed aggancia in vetta alla classifica a quota 5 il Petrarca Padova, mentre i padroni di casa conquistano il bonus offensivo.

All’HBS Stadium di Colorno i padroni di casa chiudono in vantaggio il primo tempo per 19-12, ma nella ripresa subiscono la veemente rimonta dei Diavoli del Valorugby Emilia, che ribaltano la contesa marcando nel complesso sette mete per il 26-43 finale.

Al termine della fase a gironi, che si compone di 5 giornate (5 ottobre, 9 novembre, 4 dicembre ed 11 gennaio 2025 le altre date), le prime due classificate di ciascuna raggruppamento si qualificheranno alle semifinali del 14-15 marzo 2025, infine la finale si disputerà nel fine settimana del 12-13 aprile 2025.

TABELLINO

Colorno, “HBS Stadium” – domenica 29 settembre 2024

Coppa Italia Maschile – Girone 1 – I giornata

HBS Colorno v Valorugby Emilia 26-43 (19-12)

Marcatori: p.t. 4’ m. Resino (0-5); 8’ m. Mbandà tr. Ceballos (7-5); 28’ m. Cuoghi tr. Ledesma (7-12); 37’ m. Ruffolo tr. Ceballos (14-12); 40’ m. Corona (19-12) s.t. 44’ m. Silva tr. Ledesma (19-19); 47’ m. Colombo tr. Ledesma (19-26); 51’ m. Colombo (19-31); 65’ m. Mordacci tr. Ceballos (26-31); 68’ m. Silva tr. Pescetto (26-38); 75’ m. Resino (26-43)

HBS Colorno: Gesi; Corona (71’ Artusio); Abanga (72’ Cantoni), Pavese; Batista (60-68’ Nisica; 68’ Di Giammarco); Ceballos, Palazzani (Cap); Mordacci (68’ Ostoni), Roldan (59’ Adorni), Mbandà; Butturini, Ruffolo; Leso (45’ Galliano), Ferrara (68’ Nisica), Lovotti (51’ Taddei). All. Garcia.

Valorugby Emilia: Bruno; Resino; Majstorovic (49’ Mastandrea), Leituala; Colombo; Ledesma (60’ Pescetto), Cuoghi (75’ Gherardi); Amenta (39’-48’ Favre), Paolucci, Cenedese (65’ Ruaro); Schinchirimini, Dell’Acqua (Cap) (53’ Pisicchio); Rossi (48’ Favre), Marinello (29’ Silva), Rimpelli (58’ Mazzanti). All. Violi.

Arb. Riccardo Angelucci. AA1: Lorenzo Pedezzi, AA2: Filippo Bertelli. Quarto uomo: Christian Covati.

Cartellini: al 38’ giallo a Rossi (Valorugby Emilia), al 58’ giallo a Ferrara (HBS Colorno).

Calciatori: Ceballos (HBS Colorno) 3/4, Ledesma (Valorugby Emilia) 3/5, Pescetto (Valorugby Emilia) 1/2.

Note: Giornata soleggiata (21°), vento 11 km/h da est a ovest. Campo in buone condizioni, erba seminata a macchia di leopardo. 800 spettatori.

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 1, Valorugby Emilia 5.

PRIMA GIORNATA FASE A GIRONI COPPA ITALIA

RISULTATI

GIRONE 1

28/09/2024 15:30 RANGERS RUGBY VICENZA ASD-RUGBY PETRARCA SRL S.D. 7-26

29/09/2024 15:30 RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD-VALORUGBY EMILIA SSD ARL 26-43

Riposa: ASD RUGBY LYONS

GIRONE 2

28/09/2024 15:30 RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD-MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D. A R.L. 34-15

28/09/2024 15:00 G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA-POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD 64-10

Riposa: RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL

CLASSIFICHE

GIRONE 1

RUGBY PETRARCA SRL S.D. 5

VALORUGBY EMILIA SSD ARL 5

RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD 1

ASD RUGBY LYONS* 0

RANGERS RUGBY VICENZA ASD 0

* = una partita in meno

GIRONE 2

G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA 5

RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD 5

RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL* 0

MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D. A R.L. 0

POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD 0

* = una partita in meno