Ranking WTA (21 ottobre 2024): Aryna Sabalenka scavalca Swiatek e si prende lo scettro. Paolini n.6 del mondo

Inizia una settimana piuttosto importante per il tennis femminile. C’è un cambio al vertice del ranking WTA, come era prevedibile. Iga Swiatek, che non ha disputato gli ultimi tornei asiatici (Pechino, Wuhan e Ningbo), è alle prese con un nuovo percorso agonistico con il coach belga Wim Fissette dopo la separazione da Tomasz Wiktorowski.

Ebbene, viste le scadenze in classifica e i risultati della bielorussa Aryna Sabalenka, strepitosa sull’hard in questa stagione citando le vittorie agli Australian Open e agli US Open nonché i titoli a Cincinnati e a Wuhan, la ragazza nativa di Minsk spodesta ufficialmente dal trono Iga, fermando a 125 le settimane della polacca da n.1 del mondo e provando a dare un seguito al proprio primato. Sabalenka, infatti, era stata dall’11 settembre al 5 novembre del 2023 n.1 WTA (8 settimane).

Un mutamento di spartito di un certo peso e vedremo cosa accadrà in quest’ultima parte del 2024. Per quanto concerne Jasmine Paolini, le quotazioni della toscana sono stabili: n.6 della graduatoria e in preparazione per le WTA Finals di Riad, in programma dal 2 al 9 novembre sul veloce indoor saudita. Da sottolineare il ritorno in top-10 della russa Daria Kasatkina, a segno a Ningbo contro la connazionale Mirra Andreeva nella finale.

RANKING WTA TOP-10

Lunedì 21 ottobre 2024

1. Aryna Sabalenka 9706

2. Iga Swiatek 9665

3. Coco Gauff 5963

4. Jessica Pegula 5785

5. Elena Rybakina 5471

6. Jasmine Paolini 5144

7. Qinwen Zheng 4480

8. Emma Navarro 3698

9. Daria Kasatkina 3500

10. Beatriz Haddad Maia 3194

TOP-10 AZZURRE

Tra le fila azzurre, detto di Paolini, Elisabetta Cocciaretto si conferma la n.2 d’Italia (n.52 del mondo). Una top-100 in cui le nostre giocatrici sono appena quattro, considerando Lucia Bronzetti (n.84) e l’eterna Sara Errani (n.91). Una situazione da analizzare in considerazione dei successi singoli di Jasmine e della toscana in coppia con Sarita nel doppio, ma con pochi altri lampi.

Lunedì 21 ottobre 2024

6. Jasmine Paolini 5323

52. Elisabetta Cocciaretto 1048

84. Lucia Bronzetti 819

91. Sara Errani 790

128. Martina Trevisan 558

166. Lucrezia Stefanini 441

198. Giorgia Pedone 352

203. Nuria Brancacio 347

323. Nicole Fossa Huergo 189

356. Lisa Pigato 168