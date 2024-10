Ranking WTA (14 ottobre 2024): Jasmine Paolini n.6, Sabalenka si avvicina al primato di Swiatek

Un primato in discussione. La polacca Iga Swiatek vede il suo trono nel tennis mondiale insidiato da una convincente Aryna Sabalenka. La bielorussa si è confermata a Wuhan giocatrice molto incisiva sul cemento. Dopo aver conquistato il successo nei due Slam sull’hard (Australian Open e US Open) e nel WTA1000 di Cincinnati, il quarto titolo di questa stagione sul tale superficie è arrivato in Cina, dove la nativa di Minsk ha sconfitto la padrona di casa Zheng Qinwen per 6-3 5-7 6-3 nell’atto conclusivo. Una replica di quanto accaduto nella Finale a Melbourne, all’inizio del 2024.

Questo riscontro ha delle conseguenze nell’ultimo aggiornamento della classifica mondiale. Swiatek è sempre in testa con 9785 punti, ma Sabalenka è sempre più in scia (-69 punti). Vedremo se entro la fine di quest’annata ci sarà il sorpasso in vetta alla graduatoria. Alle loro spalle, si regista il ritorno al n.3 dell’americana Coco Gauff, a precedere la connazionale Jessica Pegula (n.4), mentre n.5 c’è la kazaka Elena Rybakina.

Il posto di quest’ultima, però, è nel mirino di Jasmine Paolini. La toscana (n.6) si è spinta fino a quarti di finale a Wuhan, battuta da Zheng, e può concludere nella top-5 in quanto Rybakina ha già annunciato da settimane di aver concluso la stagione. Un’opportunità per l’allieva di Renzo Furlan, tra l’altro matematicamente qualificata alle WTA Finals 2024.

RANKING WTA TOP-10

Lunedì 14 ottobre 2024

1. Iga Swiatek 9785

2. Aryna Sabalenka 9716

3. Coco Gauff 5973

4. Jessica Pegula 5785

5. Elena Rybakina 5373

6. Jasmine Paolini 5323

7. Qinwen Zheng 4430

8. Emma Navarro 3698

9. Danielle Collins 3176

10. Beatriz Haddad Maia 3146

Tra le fila azzurre, detto di Paolini, Elisabetta Cocciaretto si conferma la n.2 d’Italia (n.50 del mondo). Una top-100 in cui le nostre giocatrici sono appena quattro, considerando Lucia Bronzetti (n.78) e l’eterna Sara Errani (n.90). Una situazione da analizzare in considerazione dei successi singoli di Jasmine e della toscana in coppia con Sarita nel doppio.

TOP-10 AZZURRE

Lunedì 14 ottobre 2024

6. Jasmine Paolini 5323

50. Elisabetta Cocciaretto 1078

78. Lucia Bronzetti 849

90. Sara Errani 795

133. Martina Trevisan 558

159. Lucrezia Stefanini 480

202. Giorgia Pedone 352

205. Nuria Brancacio 347

322. Nicole Fossa Huergo 189

345. Camilla Rosatello 175