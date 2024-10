Quando inizia la Coppa del Mondo di sci alpino? Calendario 2024-2025, date, tappe in Italia

La Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino inizierà sabato 26 ottobre, nello stesso weekend dello scorso anno, con lo slalom gigante femminile di Soelden, in Austria: nel complesso la 59ma edizione del massimo circuito internazionale prevede nel complesso 75 eventi divisi in quattro specialità individuali.

Le gare si concluderanno tra il 22 ed il 27 marzo 2025 negli Stati Uniti con le finali di Sun Valley: le finali stagionali si disputeranno nuovamente in una sola settimana e non più in due. come accaduto lo scorso anno a Saalbach, in Austria, che a febbraio 2025 ospiterà i Mondiali.

Spariscono dal calendario le discese libere di Zermatt-Cervinia, dopo il tentativo fallito lo scorso anno di avere delle gare transfrontaliere in Coppa del Mondo, essendo previste tra Svizzera ed Italia. Nel complesso saranno quattordici le gare nel Bel Paese, spalmate su otto tappe.

La combinata alpina individuale ed i paralleli sono assenti dal calendario della Coppa del Mondo 2024-2025, mentre l’esordio della combinata alpina a squadre (maschili e femminili), specialità olimpica a Milano-Cortina 2026, è stato rinviato ulteriormente.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO MASCHILE

27 ottobre Soelden (Austria) Gigante

17 novembre Levi (Finlandia) Slalom

24 novembre Gurgl (Austria) Slalom

6 dicembre Beaver Creek (USA) Discesa

7 dicembre Beaver Creek (USA) Super-G

8 dicembre Beaver Creek (USA) Gigante

14 dicembre Val d’Isere (Francia) Gigante

15 dicembre Val d’Isere (Francia) Slalom

20 dicembre Val Gardena (Italia) Super-G

21 dicembre Val Gardena (Italia) Discesa

22 dicembre Alta Badia (Italia) Gigante

23 dicembre Alta Badia (Italia) Slalom

28 dicembre Bormio (Italia) Discesa

29 dicembre Bormio (Italia) Super-G

8 gennaio Madonna di Campiglio (Italia) Slalom

11 gennaio Adelboden (Svizzera) Gigante

12 gennaio Adelboden (Svizzera) Slalom

17 gennaio Wengen (Svizzera) Super-G

18 gennaio Wengen (Svizzera) Discesa

19 gennaio Wengen (Svizzera) Slalom

24 gennaio Kitzbuehel (Austria) Super-G

25 gennaio Kitzbuehel (Austria) Discesa

26 gennaio Kitzbuehel (Austria) Slalom

28 gennaio Schladming (Austria) Gigante

29 gennaio Schladming (Austria) Slalom

2 febbraio Garmisch-Partenkirchen (Germania) Discesa

22 febbraio Crans Montana (Svizzera) Discesa

23 febbraio Crans Montana (Svizzera) Super-G

1° marzo Kranjska Gora (Slovenia) Gigante

2 marzo Kranjska Gora (Slovenia) Slalom

8 marzo Kvitfjell (Norvegia) Discesa

9 marzo Kvitfjell (Norvegia) Super-G

15 marzo Hafjell (Norvegia) Gigante

16 marzo Hafjell (Norvegia) Slalom

22 marzo Sun Valley (USA) Discesa

23 marzo Sun Valley (USA) Super-G

26 marzo Sun Valley (USA) Gigante

27 marzo Sun Valley (USA) Slalom

CALENDARIO COPPA DEL MONDO FEMMINILE

26 ottobre Soelden (Austria) Gigante

16 novembre Levi (Finlandia) Slalom

23 novembre Gurgl (Austria) Slalom

30 novembre Killington (USA) Gigante

1° dicembre Killington (USA) Slalom

7 dicembre Tremblant (Canada) Gigante

8 dicembre Tremblant (Canada) Gigante

14 dicembre Beaver Creek (USA)Discesa

15 dicembre Beaver Creek (USA) Super-G

21 dicembre St. Moritz (Svizzera) Super-G

22 dicembre St. Moritz (Svizzera) Super-G

28 dicembre Semmering (Austria) Gigante

29 dicembre Semmering (Austria) Slalom

4 gennaio Kranjska Gora (Slovenia) Gigante

5 gennaio Kranjska Gora (Slovenia) Slalom

11 gennaio St. Anton (Austria) Discesa

12 gennaio St. Anton (Austria) Super-G

14 gennaio Flachau (Austria) Slalom

18 gennaio Cortina d’Ampezzo (Italia) Discesa

19 gennaio Cortina d’Ampezzo (Italia) Super-G

21 gennaio Kronplatz (Italia) Gigante

25 gennaio Garmisch-Partenkirchen (Germania) Discesa

26 gennaio Garmisch-Partenkirchen (Germania) Super-G

30 gennaio Courchevel (Francia) Slalom

22 febbraio Sestriere (Italia) Gigante

23 febbraio Sestriere (Italia) Slalom

28 febbraio Kvitfjell (Norvegia) Discesa

1° marzo Kvitfjell (Norvegia) Discesa

2 marzo Kvitfjell (Norvegia) Super-G

8 marzo Are (Svezia) Gigante

9 marzo Are (Svezia) Slalom

14 marzo La Thuile (ITA) Discesa

15 marzo La Thuile (ITA) Super-G

22 marzo Sun Valley (USA) Discesa

23 marzo Sun Valley (USA) Super-G

25 marzo Sun Valley (USA) Gigante

27 marzo Sun Valley (USA) Slalom