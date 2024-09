Biathlon, novità regolamentare: cambia l’assegnazione dei pettorali nelle Sprint

In vista della stagione IBU 2024-2025, entreranno in vigore diverse modifiche alle regole del biathlon: varierà leggermente il sistema di attribuzione dei punti, che andrà a premiare maggiormente i piazzamenti tra la terza e la nona posizione.

Questo il nuovo sistema di attribuzione dei punti nella top ten:

1° posto: 90 punti (confermati)

2° posto: 75 punti (confermati)

3° posto: passa da 60 a 65 punti

4° posto: passa da 50 a 55 punti

5° posto: passa da 45 a 50 punti

6° posto passa da 40 a 45 punti

7° posto passa da 36 a 41 punti

8° posto passa da 34 a 37 punti

9° posto passa da 32 a 34 punti

10° posto 31 punti (confermati)

Aumenterà nel complesso di 9.366.700 di euro, inoltre, il montepremi distribuito agli atleti, che nella stagione 2025-2026 rimarrà invariato rispetto al 2024-2025, anche se non si svolgeranno i Mondiali (data la presenza delle Olimpiadi): di conseguenza, il montepremi della Coppa del Mondo aumenterà di 1.598.500 euro, mentre ulteriori aumenti sono previsti a partire dalla stagione 2026-2027.

Cambierà, inoltre, il sistema dei gruppi per le partenze nella gare sprint ed individuali: sulla falsariga di quanto accade nello sci di fondo, i primi 15 della classifica generale avranno un pettorale tra il 42 ed il 70, alternandosi con un atleta al di fuori dei primi 30 della graduatoria, mentre ai Mondiali i campioni in carica indosseranno un pettorale con il numero di partenza dorato, inoltre nella rassegna iridata non verranno indossati i pettorali gialli, rossi e blu, che identificano i leader delle classifiche di Coppa del Mondo.

Un cambiamento molto importante si registra anche per quanto riguarda la classifica riservata ai giovani, dato che dalla prossima stagione il pettorale blu identificherà il leader della graduatoria riservata agli under 23 e non più agli under 25, come accaduto finora.

Una variazione arriverà, inoltre, nelle gare con partenza in linea: resta confermata la presenza nelle mass start dei primi 25 atleti della classifica generale e di 5 in base al maggior numero di punti acquisiti nella tappa di Coppa del Mondo in questione, ma nel caso in cui un atleta tra i primi 25 della generale non prenda parte alla gara, questo verrà sostituito con il successivo miglior atleta in base al numero di punti acquisiti nella tappa di Coppa del Mondo in questione (e non con il successivo miglior atleta della generale).