Pattinaggio artistico: storica tripletta azzurra nel singolo maschile all’Ondrej Nepela Memorial

26 ottobre 2024. Una data che rimarrà probabilmente fissata per sempre nella storia del pattinaggio artistico italiano. Nelle scorse ore infatti in occasione del Nepela Memorial 2024, competizione inserita nel circuito ISU Challenger Series 2024-2025, gli azzurri hanno firmato una pazzesca tripletta nella specialità individuale maschile, la prima in assoluto nel rinomato evento di seconda fascia.

Una vera e propria impresa maturata grazie a Daniel Grassl, vincitore della gara seguito da Nikolaj Memola e dalla new entry Corey Circelli, da quest’anno in forza anche per le gare internazionali. L’asso altoatesino è vistosamente salito di colpi, ben figurando già nello short e difendendosi egregiamente nel libero fino a stampare un totale di 267.08, score già di buona fattura, soprattutto considerando il periodo dell’anno. Molto bene anche Nikolaj Memola, capace di attestarsi a quota 233.42 superando di un’incollatura Corey Circelli, capace di raccogliere 232.26 migliorando di oltre venti punti il suo personal best.

Ma non finisce qui. Perché in campo femminile Lara Naki Gutmann ha trovato il suo terzo successo in carriera nel circuito piazzandosi sul gradino più basso del podio con 172.15 alle spalle della sudcoreana Ashun Yun, prima con 184.24, e dell’israeliana Maria Seniuk, seconda con 172.94. Da menzionare anche quanto fatto da Sarina Joos, quinta con 156.04.

Nella danza ottavo posto infine per Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, i quali hanno ottenuto 166.22 in una prova dominata in lungo e in largo dai favoritissimi Lilah Fear-Lewis Gibson, trionfatori con 210.65 regolando i georgiani Diana Davis-Gleb Smolkin, al posto d’onore con 201.87, e gli iberici Olivia Smart-Tim Dieck, terzi con 191.46.