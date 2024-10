Pallanuoto, Serie A1 2024-2025: Posillipo-Trieste 8-8. Finisce in parità l’anticipo della terza giornata

Si chiude in parità l’anticipo della terza giornata della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto tra Posillipo e Trieste: a Napoli gli ospiti inseguono a lungo nella seconda parte di gara e coronano la rimonta trovando l’8-8 a 2’00” dal termine. In classifica i giuliani salgono a quota 7 e si portano momentaneamente in vetta da soli, mentre i posillipini salgono a 5 e restano imbattuti.

Nel primo quarto per tre volte Draskovic porta in vantaggio gli ospiti, ma dapprima due volte Mattiello e poi Bertoli riportano in parità il Posillipo per il 3-3. Nella seconda frazione arriva il primo break dell’incontro, con Cuccovillo e Rocchino che portano i padroni di casa sul +2. Draskovic accorcia, ma Cuccovillo restituisce il massimo vantaggio ai posillipini. Accorcia nuovamente Trieste con Mladossich, ed a metà gara il Posillipo conduce 6-5.

Nel terzo periodo arriva un solo gol, siglato a metà frazione da Cuccovillo, che porta i campani sul 7-5. Nell’ultimo quarto Draskovic e Mezzarobba riescono a ricucire lo strappo ed i giuliani tornano in parità. Nuovo vantaggio posillipino con Saccoia, ma a 2’00” dalla sirena Petronio mette a referto la rete di quello che sarà il definitivo 8-8 e le due squadre si dividono così la posta in palio.

TABELLINO

CN POSILLIPO-PALLANUOTO TRIESTE 8-8

CN POSILLIPO: L. Izzo, A. Somma, F. Angelone, M. Rocchino 1, G. Mattiello 2, E. Aiello, E. Serino, N. Cuccovillo 3, L. Briganti, Z. Bertoli 1, M. Milicic, P. Saccoia 1, R. Spinelli. All. Porzio.

PALLANUOTO TRIESTE: D. Lazovic, D. Podgornik, R. Petronio 1, N. Pavic, L. Marziali, T. Sedlmayer, E. Manzi, M. Mezzarobba 1, A. Razzi, V. Draskovic 5, R. Liprandi, A. Mladossich 1, P. Oliva. All. Mirarchi.

Arbitri: D’Antoni e Petronilli.

Note – Parziali: 3-3, 3-2, 1-0, 1-3. Espulso Somma (P) per gioco aggressivo nel terzo tempo. Usciti per limite di falli Bertoli (P), Razzi (T), Mezzarobba (T) e Podgornik (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Posillipo 4/13 e Trieste 4/12 + 2 rigori. Spettatori: 300 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

Risultati

3^ Giornata – venerdì 25 ottobre 2024

19:30 C.N. POSILLIPO – PALLANUOTO TRIESTE 8-8

3^ Giornata – sabato 26 ottobre 2024

15:00 TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA – PRO RECCO WATERPOLO RM Ostia Polo Acquatico Frecciarossa

15:00 TELIMAR – DE AKKER TEAM Terrasini (PA) – Piscina Comunale

17:00 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – NUOTO CATANIA Monterotondo (RM) – Stadio del Nuoto “P. Roghi”

17:00 ONDA FORTE – R.N. FLORENTIA RM Ostia – Polo Acquatico Frecciarossa

18:00 IREN GENOVA QUINTO – R.N. SAVONA Genova – Piscina “M. Paganuzzi”

3^ Giornata – domenica 27 ottobre 2024

16:30 C.C. ORTIGIA 1928 – AN BRESCIA Siracusa – Piscina Comunale “P. Caldarella” Diretta Rai Sport

Classifica

PALLANUOTO TRIESTE* 7

AN BRESCIA 6

PRO RECCO WATERPOLO 6

CN POSILLIPO* 5

R.N. FLORENTIA 4

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 3

IREN GENOVA QUINTO 3

C.C. ORTIGIA 1928 3

TELIMAR 3

RN SAVONA 3

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 0

ONDA FORTE 0

DE AKKER TEAM 0

NUOTO CATANIA 0

* = una partita in più