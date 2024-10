Pallanuoto femminile, Champions League 2024-2025: SIS Roma, Orizzonte Catania e Plebiscito Padova pronte all’esordio

La fase a gironi della Champions League 2024-2025 di pallanuoto femminile vede ai nastri di partenza tre compagini italiane. La formula della competizione vede la reintroduzione dei quarti di finale: le 16 squadre in lizza sono divise in 4 gironi da 4 e le prime due avanzeranno al turno successivo.

Sabato 26 ottobre si giocherà la prima giornata della fase a gironi: nel Gruppo B le venete della Plebiscito Padova, sono chiamate all’esordio in trasferta. A Budapest le patavine sfideranno le magiare del Ferencvaros alle ore 18.00, mentre nel posticipo domenicale le neerlandesi Polar Bears ospiteranno le iberiche del Matarò.

Inizio lontano dalle mura amiche nel Girone C anche per le capitoline della SIS Roma, che saranno impegnate a Gouda, in casa delle neerlandesi del Donk. Alle romane serviranno i tre punti, anche per approfittare del derby ellenico tra Alimos Betsson ed Olympiacos Pireo nell’altra sfida del raggruppamento.

Subito big match nel Girone D per le etnee dell’Orizzonte Catania, che esordiranno in casa contro le magiare dell’Ujpest, altra formazione che vantava lo stato di testa di serie in sede di sorteggio. Nello stesso girone le spagnole del Sant Andreu, giunte alla Final Four nella scorsa edizione, ospiteranno l’altra formazione ungherese del Vasutas.

CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

Prima giornata

26/10 14:00 Gouda – Gruppo C WIDEX GZC DONK-SIS ROMA

26/10 15:00 Catania – Gruppo D ORIZZONTE CATANIA-UVSE BUDAPEST

26/10 18:00 Budapest – Gruppo B FTC TELEKOM WATERPOLO-ANTENORE PLEBISCITO PADOVA