Pallanuoto, Serie A1 2024-2025: la Pro Recco vince e resta a punteggio pieno, Florentia momentaneamente seconda

In attesa del posticipo tra Ortigia e Brescia, vanno in scena cinque incontri della terza giornata della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto: la Pro Recco passa per 2-12 in casa dell’Olympic Roma e resta in testa momentaneamente in solitaria a punteggio pieno.

Alle spalle dei recchelini sale a quota 7 ed aggancia il Trieste, fermato sul pari dal Posillipo nell’anticipo di ieri, la Florentia, che passa di misura in casa dell’Onda Forte, sconfitta per 12-13. Folto in gruppo delle squadre a 6 punti, capeggiato dal Brescia, che domani potrà però agganciare la Pro Recco.

Con i lombardi ci sono infatti la Roma Vis Nova, che liquida il Catania per 17-6, il Telimar, che regola il De Akker Team con un rotondo 15-9, ed il Savona, che vince il derby ligure giocato in casa del Quinto per 10-12.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

Risultati

3^ Giornata – venerdì 25 ottobre 2024

C.N. POSILLIPO – PALLANUOTO TRIESTE 8-8

3^ Giornata – sabato 26 ottobre 2024

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA – PRO RECCO WATERPOLO 2-12

TELIMAR – DE AKKER TEAM 15-9

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – NUOTO CATANIA 17-6

ONDA FORTE – R.N. FLORENTIA 12-13

IREN GENOVA QUINTO – R.N. SAVONA 10-12

3^ Giornata – domenica 27 ottobre 2024

16:30 C.C. ORTIGIA 1928 – AN BRESCIA Siracusa – Piscina Comunale “P. Caldarella” Diretta Rai Sport

Classifica

PRO RECCO WATERPOLO 9

PALLANUOTO TRIESTE 7

R.N. FLORENTIA 7

AN BRESCIA* 6

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 6

RN SAVONA 6

TELIMAR 6

CN POSILLIPO 5

C.C. ORTIGIA 1928* 3

IREN GENOVA QUINTO 3

ONDA FORTE 0

DE AKKER TEAM 0

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 0

NUOTO CATANIA 0

* = una partita in meno