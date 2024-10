Pallanuoto femminile, Ancona-Lazio 7-8. Le biancocelesti vincono lo scontro tra neopromosse in Serie A1

Con cinque squadre italiane impegnate nelle Coppe Europee, la Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile vede andare in scena quest’oggi soltanto un match della seconda giornata della stagione regolare: nello scontro tra neopromosse l’Ancona cede in casa di misura alla Lazio, corsara per 7-8. Le biancocelesti incamerano i primi 3 punti della stagione, mentre le marchigiane restano ferme al palo in classifica.

Nel primo quarto lo score si sblocca soltanto a 34″ dalla sirena, per merito di Monterubbianesi, che porta in vantaggio le padrone di casa sull’1-0. Nella seconda frazione per due volte l’Ancona va sul +2, sul 2-0 e sul 3-1, ma la doppietta di Ioannou nel giro di 14″ riequilibra la contesa sul 3-3. A 27″ dall’intervallo la rete siglata in superiorità numerica da Bartocci spedisce l’Ancona in vantaggio per 4-3 a metà gara.

Nel terzo periodo Ioannou su rigore firma la parità, ma Monterubbianesi, sempre dai 5 metri, riporta in vantaggio le marchigiane. Break della Lazio, che ribalta il punteggio e passa a condurre per la prima volta sul 5-6. L’Ancora impatta nuovamente con Bartocci, ma a 2″ dall’ultimo intervallo Rovetta sigla il gol del 6-7. Nell’ultimo quarto Lomonte dopo 52″ dà il +2 alla Lazio, e la rete di Olivieri ad 8″ dal termine serve solo a riportare sul -1 l’Ancona per il definitivo 7-8.

TABELLINO

VELA NUOTO ANCONA-SS LAZIO NUOTO 7-8

VELA NUOTO ANCONA: A. Andreoni, S. Consolani, S. Campitelli, E. Monterubbianesi 3, V. Manini, M. Marchetti, C. Bartocci 2, M. Olivieri 1, G. Dametto, G. Bersacchia 1, E. Altamura, E. Quattrini, S. Mancinelli, E. Eredita’. All.: Pace.

SS LAZIO NUOTO: G. Acerbotti, I. Falso, G. Di Marcantonio, C. Ioannou 4, L. Boldrini, A. Imola, C. Tori, C. Lomonte 1, S. Rugora, L. Mataafa, F. Troncanetti, A. Rovetta 3, S. Lucherini, China. All.: Spagnoli.

Arbitri: Ercoli e Braghini.

Note – Parziali: 1-0, 3-3, 2-4, 1-1. Uscita per limite di falli Tori (L) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Ancona 2/10 + un rigore e Lazio 2/7 + 2 rigori. Andreoni (A) para un rigore a Tori nel primo tempo.

SERIE A1 2024-2025 PALLANUOTO FEMMINILE

Risultati

2^ Giornata – mercoledì 23 ottobre 2024

S.I.S. ROMA – BRIZZ NUOTO 17-4

L’EKIPE ORIZZONTE – SMILE COSENZA PALLANUOTO 13-1

2^ Giornata – sabato 26 ottobre 2024

VELA NUOTO ANCONA – S.S. LAZIO NUOTO 7-8

2^ Giornata – mercoledì 30 ottobre 2024

20:00 C.S. PLEBISCITO PD – PALLANUOTO TRIESTE Padova –C.S. Plebiscito

2^ Giornata – giovedì 31 ottobre 2024

20:00 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 – RAPALLO PALLANUOTO Bogliasco (GE) – Piscina Comunale

Classifica

L’Ekipe Orizzonte 6

SIS Roma 6

Pallanuoto Trieste* 3

AGN Energia Bogliasco 1951* 3

Rapallo Pallanuoto* 3

SS Lazio Nuoto 3

Plebiscito Padova* 0

Brizz Nuoto 0

Cosenza Pallanuoto 0

Vela Nuoto Ancona 0

* = una partita in meno