MotoGP, Marc Marquez: “Contavo di chiudere sul podio ma oggi Bastianini ha stravolto ogni previsione”

Marc Marquez conclude al quarto posto la Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Buriram il vincitore della gara di Phillip Island non ha avuto modo per replicare quanto fatto in Australia, con una seconda parte di corsa nella quale ha badato al sodo, consapevole di non poter puntare alla zona podio.

La gara su distanza ridotta ha visto il trionfo di Enea Bastianini che ha preceduto Jorge Martin per 1.3 secondi, mentre al terzo posto ha concluso Francesco Bagnaia a 2.3. Marc Marquez, quindi, si ferma ai piedi del podio a 5.4 in quarta posizione. Si ferma in quinta suo fratello Alex a 10.1, quindi in sesta troviamo Franco Morbidelli a 11.0. Settimo Marco Bezzecchi, ottavo Fabio Di Giannantonio, nono Brad Binder, decimo Fabio Quartararo.

Al termine della gara odierna, il pilota otto volte campione del mondo ha analizzato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “Sinceramente prima del via pensavo di poter raggiungere il podio. Contavo di essere in battaglia con Pecco e Jorge ma Enea Bastianini ci ha zittito tutti. Ha disputato una grande gara con un passo eccellente e non ha lasciato scampo a nessuno. Pensavo di poter chiudere terzo, ma in questo modo più di quarto non potevo fare”.

Domani cosa potrà avvenire nella gara lunga? “Vedremo domani nel warm-up quale gomma scegliere al posteriore. Oggi sono stato costante sul passo che mi aspettavo, ma gli altri ne avevano di più. Devo migliorare un po’ tra T1 e T2, ma se tutto va in maniera regolare anche domani sarò da quarto posto”.