MotoGP, Francesco Bagnaia: “Occasione sprecata, volevo recuperare punti e invece ne ho persi 2…”

Mastica amaro Francesco Bagnaia dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Buriram il pilota due-volte campione del mondo sperava di vincere e mettere pressione su Jorge Martin, invece si è dovuto accontentare di un terzo posto alle spalle del rivale per il titolo, ora distante 22 lunghezze in classifica.

La gara ha visto il successo di un impeccabile Enea Bastianini che ha preceduto Jorge Martin per 1.3 secondi, mentre completa il podio proprio il campione del mondo a 2.3. Quarta posizione, poi, per Marc Marquez a 5.4, quinta per suo fratello Alex a 10.1, quindi sesta per Franco Morbidelli a 11.0. Settimo Marco Bezzecchi a 11.5, ottavo Fabio Di Giannantonio a 11.6, quindi nono Brad Binder a 13.6, mentre chiude la top10 Fabio Quartararo a 14.4.

Al termine della gara su distanza ridotta il portacolori del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “La partenza è stata buona, ma ho capito subito che mi mancava qualcosa. Il feeling era strano rispetto al resto del weekend. Dovremo analizzare i dati per capire quel che è successo. Purtroppo non mi sono trovato bene con la gomma davanti, facevo fatica a fermarmi e facevo fatica soprattutto nel terzo settore ma, a parte questo, il mio passo era molto simile agli altri piloti davanti a me, ma mi è mancato qualcosa per riportarmi sotto e attaccare. Un vero peccato. Era una occasione per recuperare punti, invece ne ho persi 2. Ok, sono solo 2, ma in questo momento del campionato non posso permettermi di perdere ulteriore terreno”.

A questo punto il mirino si sposta verso la gara lunga di domani che rischia di diventare decisiva: “Domani dovrò compiere un altro step per migliorare e lottare davvero per la vittoria. L’importante sarà capire cos’è successo oggi. Forse è dipeso dalle temperature. Fino al via della gara ero fortissimo nel T1 e T3, invece nella Sprint Race erano i miei punti peggiori. Facevo proprio fatica a sorpassare. Bravissimo Enea Bastianini che ha vinto con pieno merito grazie anche ad una partenza perfetta. Jorge Martin mi ha passato proprio nel T3, laddove soffrivo maggiormente e non sono riuscito a rispondere”.

Come proseguirà il programma della classe regina a Buriram? Si tornerà in azione alle ore 04.40 italiane (le ore 09.40 locali) con il warm-up, mentre la gara lunga, che assegnerà 25 punti pesantissimi, scatterà alle ore 09.00 italiane.