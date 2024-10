MotoGP, Jorge Martin: “Una pole splendida! La Sprint Race sarà tosta, non penso a Bagnaia 5°”

Un sorridente Jorge Martin festeggia, e ne ha ben donde, dopo aver stampato una clamorosa pole position del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP2024. Sul tracciato di Phillip Island il pilota del team Ducati Pramac ha rifilato distacchi amplissimi a tutti, mettendosi nelle migliori condizioni in vista delle due gare del fine settimana.

La pole position ha visto lo spagnolo fermare i cronometri sull’1:27.296 a soli 50 millesimi dal suo record della pista di un anno fa. In prima fila anche Marc Marquez a 594 millesimi e Maverick Vinales a 695. Dalla quarta posizione di Marco Bezzecchi (+1.079) i distacchi si fanno amplissimi. Quinta posizione per Francesco Bagnaia a 1.182, sesta per Raul Fernandez a 1.202, quindi settimo Franco Morbidelli a 1.326 davanti ad Alex Marquez, Alex Rins, Enea Bastianini, Brad Binder e Fabio Di Giannantonio.

Al termine della Q2, il pilota classe 1998 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Davvero un bel giro! Non mi aspettavo di andare così forte con queste condizioni. Sia per l’asfalto viscido sia per il forte vento. Per fortuna il tracciato si è asciugato in fretta turno dopo turno e sono riuscito a capire la situazione in fretta. Davvero una pole fantastica”.

Il pilota nativo di Madrid punta il mirino verso la Sprint Race delle ore 06.00 italiane: “Bagnaia è quinto? Non mi interessa. Io so che devo fare il massimo delle mie possibilità. Parto davanti e ho una buona chance. La gara sarà tosta per il meteo e non solo. Non sappiamo molto a livello di gomme, non avendo girato tanto. Sarà una bella incognita”.