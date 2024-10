MotoGP, Jorge Martin: “Sessione difficile. Io e Bagnaia siamo pari, domani faremo uno step”

Al termine di un venerdì abbastanza anomalo, Jorge Martin ha realizzato il quarto tempo nelle pre-qualifiche di Phillip Island centrando dunque l’obiettivo della qualificazione diretta in Q2 verso le prove ufficiali del Gran Premio d’Australia 2024, valevole come diciassettesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP.

“Alla fine l’importante era rimanere tra i primi dieci e ce l’abbiamo fatta. Comunque è stato più difficile del solito, perché siamo partiti subito con una caduta nel tentativo di evitare il contatto con Quartararo. Da lì ho perso un po’ di fiducia e quando la stavo riprendendo è arrivata la bandiera rossa per gli animali in pista, quindi è stato difficile. Poi però quando ho potuto girare con più costanza avevo subito un buon passo. È vero che abbiamo perso un po’ di tempo per capire, ma penso che abbiamo le idee chiare per domani“, racconta Martinator.

Lo spagnolo del team Pramac si è soffermato poi sul confronto diretto con il suo grande rivale per il titolo Francesco Bagnaia, oggi 5°: “Per me siamo pari. È difficile, ci sono tanti fattori. È importante essere al 100% e provare a fare il massimo, poi ci sono delle cose che non puoi controllare. Tutti e due lo meritiamo, ma alla fine è complicato dire chi va meglio dell’altro“.

Sempre ai microfoni di Sky Sport, Martin ha commentato le ottime prestazioni odierne dei fratelli Marquez e di Marco Bezzecchi con le Ducati GP23: “I primi tre in classifica sono con la GP23, ma non è nulla di negativo. È vero che secondo me Marc sarà sempre lì davanti, ma domani Pecco ed io con la GP24 faremo sicuramente un piccolo step“.