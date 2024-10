MotoGP, il ‘solito’ equilibrio a Phillip Island. Chi può inserirsi e togliere punti ai duellanti Martin-Bagnaia?

La MotoGP in Australia riprende da dove aveva lasciato nel 2023, ovverosia dal maltempo. Se dodici mesi orsono la pioggia aveva stravolto il programma del weekend (Gran Premio anticipato al sabato e cancellazione della Sprint, letteralmente sacrificata sull’altare di Giove Pluvio), quest’oggi le precipitazioni hanno impedito lo svolgimento delle prove libere, mettendo i piloti in una situazione di disagio.

I centauri sono difatti scesi in pista direttamente per le pre-qualifiche, senza avere modo di effettuare alcuna prova sugli assetti delle proprie moto. Una complicazione che impone di sospendere qualsiasi giudizio relativo ai valori emersi sul tracciato di Phillip Island. Ciò che contava quest’oggi era “salvare la pelle”, agonisticamente parlando, nel senso di guadagnare accesso al Q2 e di evitare le forche caudine del Q1.

Missione compiuta sia per Jorge Martin che per Francesco Bagnaia. Quest’ultimo ha acciuffato il pass per la fase cruciale delle qualifiche con qualche affanno in più rispetto allo spagnolo, ma alfine ha ottenuto quanto contava. Peraltro, la prestazione cronometrica è stata pressoché analoga (1’27”967 contro 1’28”013).

In una situazione di aderenza precaria, data da un asfalto green – ovverosia non “gommato” – e da temperature invernali, è emerso il talento di Marc Marquez ed è tornato in auge Marco Bezzecchi. Niente di particolarmente sorprendente, sappiamo come sia l’uno che l’altro sappiano gasarsi quando c’è da far valere il “manico”. Occhio a loro due, perché sono i principali indiziati a fare da elemento di disturbo nel duello Martin-Bagnaia.

Vedremo quale sarà l’evoluzione del weekend. Dal punto di vista meteorologico il peggio dovrebbe essere alle spalle. Stando ai meteorologi australiani, la pioggia è una possibilità sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Non dovrebbero però verificarsi criticità come quella odierna, indi per cui si presuppone ci possa essere un programma canonico.

Di certo farà freddo. La colonnina di mercurio rischia di restare inchiodata attorno ai 15°C. Bisognerà pertanto saper leggere nel migliore dei modi la situazione, soprattutto per quanto concerne la scelta degli pneumatici. Le gomme, a Phillip Island, rischiano di andare in crisi da un momento all’altro, da sempre. Vanno gestite con perizia e saggezza, doti che si annunciano fondamentali nel prosieguo del weekend.