MotoGP, Jorge Martin: “In partenza ho mollato i freni per evitare Bagnaia e ho perso tante posizioni”

Jorge Martin è un martello e conquista una fondamentale seconda posizione nella Sprint del Gran Premio di Thailandia 2024, valevole come diciottesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Pramac, preceduto al traguardo da Enea Bastianini, è arrivato davanti a Francesco Bagnaia portandosi a +22 su Pecco nella generale.

“Io ho dato il massimo, è stata una gara molto difficile. Ho fatto una bella partenza e ho voluto passare Bastianini, ma quando l’ho superato lui ha mollato i freni e allora l’ho dovuto fare anch’io. A quel punto Pecco era lì e avevo due opzioni: andare contro Pecco oppure mollare i freni sapendo di perdere molte posizioni. Alla fine ho mollato il freno e sono andato lungo. Ho preferito non toccare nessuno e ho perso delle posizioni“, racconta Martinator ai microfoni di Sky.

“Da lì è stata una gara difficile. Ho dovuto passare Acosta e Marquez, per poi raggiungere un Pecco che era in grande forma. Ho fatto il sorpasso in un punto molto critico, quindi sono andato un po’ lungo. Le regole comunque sono regole: posso andare sul verde una volta e l’ho fatto. Da lì ho provato a spingere, ma ho visto che a fine gara Pecco era vicino e ho dovuto spingere fino alla fine“, prosegue il leader del campionato.

“Quando ero quinto mi sono un po’ innervosito. Poi però ero molto concentrato e ho fatto sempre i sorpassi dove avevo un po’ di margine. Non ha senso risparmiarsi, mi trovavo bene quindi perché non provarci. Dopo ho pensato anche di poter prendere Bastianini, perché aveva fatto qualche errore, ma poi superarlo sarebbe stato comunque difficilissimo. Normalmente sono più avanti e oggi in mezzo al gruppo era difficile con il caldo, quindi sono contento e stiamo facendo un buon lavoro“, aggiunge Martin.