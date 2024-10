MotoGP, Bastianini domina la Sprint Race del GP di Thailandia. Martin guadagna altri punti su Bagnaia

Enea Bastianini capitalizza la sua ottima prestazione in qualifica e vince la Sprint del Gran Premio di Thailandia 2024, valevole come diciottesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo del team ufficiale Ducati, 2° in griglia, ha sfruttato la bagarre in curva 1 tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia per ritrovarsi subito al comando della corsa e per andare in fuga sin dal primo giro sulla pista di Buriram.

“Bestia” ha fatto il vuoto nelle battute iniziali, costruendo un vantaggio di oltre 1″ rivelatosi poi decisivo per contenere il tentativo di rimonta finale di Martin e per aggiudicarsi il secondo successo dell’anno in una Sprint (dopo Silverstone, in cui si era imposto anche nella gara lunga della domenica). Secondo posto di platino in ottica iridata per Martinator, probabilmente il più veloce in pista recuperando dalla quinta piazza dopo essere andato lungo in curva 1 al via nel tentativo di passare il pole-man Bagnaia.

Pecco ha fatto più fatica del previsto nella Sprint Race andata in scena al Chang International Circuit, non tenendo il passo di Bastianini nei primi giri e cedendo il passo nel finale anche al suo rivale per il titolo. Quarta piazza per Marc Marquez con la prima GP23 al traguardo, ma Ducati ha completato addirittura un clamoroso en plein monopolizzando le prime otto posizioni della classifica al traguardo.

In zona punti anche gli altri ducatisti italiani Franco Morbidelli 6°, Marco Bezzecchi 7° e Fabio Di Giannantonio 8°, mentre è scivolato il rookie della KTM GasGas Pedro Acosta nelle prime fasi della corsa quando stava cercando di rimanere in scia ai “Fantastici 4”. Al termine della Sprint di Buriram, quando restano ancora a disposizione un massimo di 99 punti, Martin resta in testa al campionato con un margine di 22 punti su Bagnaia, 82 su Marquez e 90 su Bastianini.

CLASSIFICA SPRINT GP THAILANDIA MOTOGP 2024

1 12 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’31.131 181.9

2 9 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 19’32.488 181.7 1.357

3 7 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’33.503 181.6 2.372

4 6 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’36.533 181.1 5.402

5 5 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’41.271 180.4 10.140

6 4 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 19’42.218 180.2 11.087

7 3 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 19’42.669 180.2 11.538

8 2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 19’42.811 180.1 11.680

9 1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’44.823 179.8 13.692

10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19’45.614 179.7 14.483

11 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’49.528 179.1 18.397

12 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 19’49.675 179.1 18.544

13 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 19’50.396 179.0 19.265

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 19’50.819 178.9 19.688

15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 19’51.119 178.9 19.988

16 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 19’52.429 178.7 21.298

17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19’52.544 178.7 21.413

18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 19’54.531 178.4 23.400

19 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 19’55.110 178.3 23.979

20 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 20’00.605 177.5 29.474

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 20’10.520 176.0 39.389

Non classificati

31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 15’44.928 173.4 3 laps