Marc Marquez non perde il sorriso: “Emozionato per mio fratello. Voglio capire i motivi di queste cadute”

Non è stata la domenica che sperava per sé Marc Marquez a Jerez de la Frontera (Spagna), sede del quinto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito dedicato alla memoria di Angel Nieto, l’asso nativo di Cervera aveva voglia di bissare il successo della Sprint Race di ieri e di rafforzare il proprio status di leader nella classifica mondiale.

La gara ha avuto un andamento diverso fin dal via. Lo stacco alla partenza non è stato perfetto e Marc si è ritrovato terzo, battagliando in maniera anche feroce con Francesco Bagnaia. I due sono arrivati anche alla carenata nella successione di curva 10-11.

Poco dopo, affrontando la famigerata curva-7, quella del suo celebre incidente del 2020, Marquez è finito in mezzo alla ghiaia. Riuscito a ripartire, pur con la Ducati danneggiata, l’asso nativo di Cervera ha concluso 12° in un GP comunque speciale per la famiglia Marquez, vista la prima affermazione in top-class del fratello Alex, davanti al francese Fabio Quartararo e a Bagnaia.

“Sono molto contento per mio fratello, emozionante vederlo così. Ha lavorato tantissimo e sta facendo una parte di stagione straordinaria. L’unico sorriso di questa giornata, per me, lo lego al suo risultato“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport.

Analizzando poi il suo crash: “Difficile capire la ragione di questa caduta. Devo imparare, è la stagione nella quale sto cadendo meno, ma sono cascato già due volte di domenica ed è il motivo per cui devo lavorare. Quando vado l’attacco, mi sento molto forte, ma poi quando faccio la percorrenza in questo modo si cade. Dobbiamo capire, già l’anno scorso Bagnaia era caduto così“.

“Dopo il primo giro mi sono ritrovato terzo, la mia intenzione era quella di rimanere lì e poi fare la differenza con gomme usate. L’ho fatto dopo la caduta, avendo un ottimo feeling. Era il minimo che potessi fare per il team, ottenendo 4 punti. Alla fine in questo campionato, quando ho finito le gare senza intoppi, ho vinto. Da valutare questi episodi a Jerez e ad Austin, per non replicarli. Alla fine in classifica mondiale sono un punto dietro ad Alex“, ha aggiunto.