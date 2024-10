MotoGP e F1 oggi: orari qualifiche e Sprint Race 26 ottobre, tv, streaming, programma TV8

Prosegue l’alternanza tra quattro e due ruote con il dualismo del weekend motoristico tra F1 e Motomondiale: oggi, sabato 26 otobre, continueranno le sessioni del GP del Messico di F1, in corso a Città del Messico, e del GP della Thailandia di MotoGP, Moto2 e Moto3, in corso a Buriram.

Le prove libere e le qualifiche di F1 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Sport Uno (solo qualifiche), mentre le P2, le FP2, le qualifiche e la Sprint Race del Motomondiale saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

In entrambi i casi la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e NOW, così come sia per F1 che per MotoGP la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. Copertura in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it in diretta per qualifiche e Sprint Race del Motomondiale ed in differita per le qualifiche di F1.

CALENDARIO F1 E MOTOGP OGGI

Sabato 26 ottobre

00.00-01.30 F1, GP Messico: P2 – Diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K

03.40-04.10 Moto3, GP Thailandia: P2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

04.25-04.55 Moto2, GP Thailandia: P2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

05.10-05.40 MotoGP, GP Thailandia: FP2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

05.50-06.05 MotoGP, GP Thailandia: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

06.15-06.30 MotoGP, GP Thailandia: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

07.50-08.05 Moto3, GP Thailandia: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

08.15-08.30 Moto3, GP Thailandia: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

08.45-09.00 Moto2, GP Thailandia: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

09.10-09.25 Moto2, GP Thailandia: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

10.00-11.00 MotoGP, GP Thailandia: Sprint – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

19.30-20.30 F1, GP Messico: P3 – Diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K

23.00-24.00 F1, GP Messico: qualifiche – Diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, differita 00.30 di domenica 27 ottobre su TV8 HD, tv8.it

