MotoGP e F1 oggi: orari prove libere 25 ottobre, tv, programma, streaming

Spazio sia alla F1 che al Motomondiale in questo fine settimana riservato ai motori: oggi, venerdì 25 ottobre, si terranno le prove libere del GP del Messico di F1, che si disputeranno a Città del Messico, mentre la MotoGP sarà protagonista col GP della Thailandia, a Buriram.

Le prove libere di F1 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre le prove libere e le prequalifiche del Motomondiale saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. In entrambi i casi la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e NOW.

Sia per la F1 che per la MotoGP la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. Per la giornata odierna non vi sarà copertura in tv in chiaro su TV8 HD, né copertura streaming gratuita su tv8.it. Di seguito il programma completo di oggi, venerdì 25 ottobre.

CALENDARIO F1 E MOTOGP OGGI

Venerdì 25 ottobre

04.00-04.35 Moto3, GP Thailandia: FP – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno

04.50-05.30 Moto2, GP Thailandia: FP – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno

05.45-06.30 MotoGP, GP Thailandia: FP1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno

08.15-08.50 Moto3, GP Thailandia: P1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno

09.05-09.45 Moto2, GP Thailandia: P1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno

10.00-11.00 MotoGP, GP Thailandia: prequalifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno

20.30-21.30 F1, GP Messico: P1 – Diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K

00.00-01.30 F1, GP Messico: P2 – Diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K

PROGRAMMA F1 E MOTGP OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

Venerdì 25 ottobre

Nessuna diretta o differita in chiaro su TV8 HD o su tv8.it.