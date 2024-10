A che ora gioca Matteo Berrettini i quarti a Vienna: programma, avversario, tv

Dovrà attendere ancora per conoscere il nome del prossimo avversario Matteo Berrettini, che nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile degli Erste Bank Open 2024 di tennis, in corso a Vienna, in Austria, venerdì 25 ottobre affronterà il vincente della sfida tra Karen Khachanov e Brandon Nakashima.

La sfida dell’azzurro sarà la terza in programma a partire dalle ore 14.00 sul Center Court, ma l’incontro di Matteo Berrettini avrà inizio non prima delle ore 18.00. Il tennista italiano nei precedenti contro il russo è in vantaggio per 4-0, mentre contro lo statunitense è avanti 1-0.

La diretta tv del match di Matteo Berrettini del torneo di Vienna 2024, sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale del match sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP VIENNA 2024

Venerdì 25 ottobre – Center Court

Dalle ore 14.00

Vincente Grigor Dimitrov/Tomas Machac – Jack Draper (Gran Bretagna, 7)

Non prima delle ore 15.30

Lorenzo Musetti (Italia, 6) – Alexander Zverev (Germania, 1) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

Non prima delle ore 18.00

Matteo Berrettini (Italia) – Vincente Karen Khachanov/Brandon Nakashima – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP VIENNA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: per l’incontro di Matteo Berrettini su Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: per l’incontro di Matteo Berrettini su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: per l’incontro di Matteo Berrettini su OA Sport.