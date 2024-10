Mattia Bellucci può diventare il decimo italiano in top100 nel ranking ATP: cosa deve fare a Shanghai

Mattia Bellucci, dopo aver superato le qualificazioni, ha vinto anche all’esordio nel tabellone principale dello Shanghai Masters 2024 di tennis: l’azzurro, che nella classifica mondiale occupa il 101° posto, a causa degli scarti, però, sta perdendo posizioni in classifica.

Con la vittoria odierna Bellucci ha guadagnato 30 punti, che si vanno a sommare ai 20 ottenuti per aver superato le qualificazioni, ma lunedì 14 ottobre ne scarterà 84, perdendo i punti dei Challenger di Malaga ed Alicante del 2023.

L’italiano nel secondo turno se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev, ed in caso di successo salirà a quota 560, soglia che al momento varrebbe il 100° posto virtuale. Nel caso in cui il piazzamento dell’azzurro dovesse essere confermato, l’Italia lunedì 14 ottobre avrebbe 10 tennisti in top 100.

In caso di vittoria nel terzo turno, poi, Bellucci si porterebbe a quota 610, al 94° posto virtuale, e con questa soglia avrebbe la ragionevole certezza di restare tra i 100 al termine del torneo e dei Challenger di questa e della prossima settimana.

In caso di accesso ai quarti, invece, Bellucci salirebbe al 77° posto a quota 710, mentre con la qualificazione alle semifinali, si porterebbe al 56° posto a quota 910. L’azzurro raggiungerebbe i 1160 punti, al 47° posto, con la finale, e per concludere si isserebbe in 29ma posizione, a quota 1510, in caso di successo nel torneo.

RANKING ATP MATTIA BELLUCCI 14 OTTOBRE

Ranking mercoledì 2 ottobre: 574, 101° posto.

Punti da scartare lunedì 14 ottobre: 84 (Challenger Malaga 2023 + Challenger Alicante 2023).

Punti da incamerare lunedì 14 ottobre: quelli di Shanghai (al momento 30).

Ranking con il passaggio al secondo turno: 540, 104° posto virtuale.

Ranking con il passaggio al terzo turno: 560, 100° posto virtuale.

Ranking con il passaggio agli ottavi: 610 punti, 94° posto virtuale.

Ranking con il passaggio ai quarti: 710 punti, 77° posto virtuale.

Ranking con il passaggio in semifinale: 910 punti, 56° posto virtuale.

Ranking con il passaggio in finale: 1160 punti, 47° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria finale: 1510 punti, 29° posto virtuale.