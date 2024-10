ATP Shanghai 2024, la prima vittoria “1000” di Mattia Bellucci. L’azzurro piega in due set Billy Harris

Il 2024 è sicuramente l’anno che ha segnato una svolta decisiva nella carriera di Mattia Bellucci. Il tennista lombardo ha conquistato la sua prima vittoria della carriera in un tabellone principale di un Masters 1000, battendo nel primo turno di Shanghai il britannico Billy Harris in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e diciannove minuti di gioco. Una prestazione decisamente positiva per il numero 103 del mondo, che punta all’ingresso nella Top-100 e che ora si regalerà un secondo turno davvero affascinante contro Alexander Zverev, numero due del mondo.

Bellucci ha ottenuto molto quando ha messo la prima di servizio in campo, vincendo il 74% dei punti. L’italiano ha concluso la sua partita con dodici vincenti, quattro in meno del britannico, che ha commesso molti più errori non forzati. Sono stati ben trentadue per Harris, rispetto ai diciassette dell’azzurro.

La partita si è messa subito in discesa per Bellucci, che ha trovato il break in avvio. Il nativo di Busto Arsizio si è procurato due palle break nel secondo game, sfruttando subito la prima dopo una sciagurata palla corta del britannico, che ha solamente favorito l’azzurro. Nel sesto gioco Bellucci manca quattro palle break, mentre nel game successivo è lui a doverne affrontare una, ma l’annulla con un’ottima prima di servizio. Il set si chiude per 6-3 in favore di Bellucci.

Nel secondo set è ancora il lombardo a spezzare l’equilibrio per primo. Il break arriva nel quinto gioco dopo una bella risposta profonda, ma la reazione di Harris non si fa attendere ed ecco l’immediato controbreak del britannico, che sfrutta il primo vero passaggio a vuoto del match per l’azzurro. Nel nono game Bellucci è fenomenale con il dritto e si prende il break a zero, che lo fa volare via e che lo porta a chiudere sul 6-4, staccando il biglietto per il secondo turno.