Lotta, Mondiali 2024: Aurora Campagna eliminata nei -65 kg. Dominio azero nella greco-romana

Va in archivio la seconda giornata di gare dei Mondiali senior di lotta, in corso a Tirana, in Albania, che nell’anno di Parigi 2024 sono riservati alle categorie di peso non olimpiche: nelle eliminatorie della femminile viene eliminata l’unica azzurra al via, mentre nelle finali della greco-romana non vi sono italiani protagonisti.

ELIMINATORIE LOTTA FEMMINILE

Nei -65 kg la corsa dell’azzurra Aurora Campagna si ferma agli ottavi di finale, nei quali cede ai punti per 2-5 all’atleta individuale neutrale Valeriia Dondupova Suvorova, la quale poi esce di scena in semifinale, facendo così svanire l’ipotesi del ripescaggio per l’italiana.

FINALI LOTTA GRECO-ROMANA

Nei -55 kg l’azero Eldaniz Azizli vince il titolo per priorità (1-1) contro l’iraniano Poya Soulat Dad Marz, mentre le medaglie di bronzo vanno al romeno Denis Florin Mihai ed all’atleta individuale neutrale Emin Narimanovitch Sefershaev.

Nei -63 kg l’oro viene conquistato dall’azero Nihat Zahid Mammadli, che nell’ultimo atto regola ai punti per 6-1 il kazako Yerzhet Zharlykassyn, mentre salgono sul gradino più basso del podio l’armeno Karen Aslanyan e l’atleta individuale neutrale Sadyk Lalaev.

Nei -72 kg il titolo iridato va all’azero Ulvi Ganizade, che batte ai punti per 3-2 il transalpino Ibrahim Mahmoud Hamed Hassan Ghanem, mentre il terzo posto viene condiviso dal serbo Ali Feizollah Arsalan e dal georgiano Otar Abuladze.

Nei -82 kg la medaglia d’oro se la mette al collo l’iraniano Mohammadali Abdolhamid Geraei, che batte per superiorità tecnica (8-0) il magiaro Erik Szilvassy, infine i bronzi vanno al turco Ahmet Yilmaz ed al georgiano Gela Bolkvadze.