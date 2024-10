Lotta, Matteo Maffezzoli eliminato al primo turno nella greco-romana ai Mondiali per categorie non olimpiche

Va in archivio con un bilancio negativo sul fronte italiano la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali 2024 di lotta per categorie di peso non olimpiche, in programma a Tirana (Albania) fino a giovedì 31 ottobre. Quest’oggi si sono disputate le eliminatorie (semifinali comprese) della greco-romana con protagoniste la -55, -63, -72 e -82 kg.

Matteo Maffezzoli, unico azzurro in gara nel day-1, è stato sconfitto infatti al debutto (nel turno preliminare) nei -82 kg dallo svizzero Ramon Rainer Betschart ai punti per 3-1, uscendo poi definitivamente di scena dopo il ko dell’elvetico agli ottavi che ha fatto svanire anche le residue chance di ripescaggio del nostro portacolori.

Domani sera verranno assegnati i primi titoli della rassegna iridata, al termine delle seguenti finali per la medaglia d’oro: l’azerbaigiano Eldaniz Azizli contro l’iraniano Poya Soulat Dad Marz nei -55 kg, il kazako Yershet Zharlykassyn con l’azerbaigiano Nihat Zahid Mammadli nei -63 kg, il francese Ibrahim Ghanem contro l’azerbaigiano Ulvi Ganadze nei -72 kg, l’ungherese Erik Szilvassy con l’iraniano Mohammadali Geraei nei -82 kg.