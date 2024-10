Lotta, Benjamin Honis va in finale per il bronzo nei -92 kg stile libero ai Mondiali

Si è appena conclusa la terza giornata dei Campionati Mondiali 2024 di lotta per categorie di peso non olimpiche, in programma a Tirana (Albania) fino a giovedì 31 ottobre. Quest’oggi sono andate in scena le eliminatorie dello stile libero maschile (61, 70, 79, 92 kg) e le fasi finali del settore femminile (55, 59, 65, 72 kg).

L’Italia resta in lizza per chiudere la rassegna iridata con almeno una medaglia grazie a Benjamin Honis, che disputerà domani la finale per il bronzo nei -92 kg contro il vincente del match di ripescaggio tra l’indiano Sandeep Singh Mann e lo slovacco Batyrbek Tsakulov. L’azzurro ha perso in semifinale con il georgiano Miriani Maisuradze, dopo aver sconfitto in precedenza il cinese Zushen Lin, l’ungherese Balasz Attila Juhasz ed il mongolo Gankhuyag Ganbaatar.

Niente da fare invece nei 79 kg per Raffaele Matrullo, regolato al debutto dallo slovacco Akhsarbek Gulaev e poi eliminato definitivamente dal torneo in seguito alla sconfitta di Gulaev in semifinale. Qualificati per la finalissima nei 61 kg il turco Ahmet Duman ed il giapponese Masanosuke Ono, nei 70 kg il kazako Nurkozha Kaipanov ed il nipponico Yoshinosuke Aoyagi, nei 79 kg il georgiano Avtandil Kentchadze ed il russo Magomed Magomaev, nei 92 kg il russo Abdulrashid Sadulaev ed il georgiano Maisuradze.

Dominio asiatico tra le donne, al termine del Final Block odierno. Nei 55 kg la giapponese Moe Kiyooka ha battuto nell’ultimo atto la cinese Jin Zhang per manifesta superiorità, mentre nei 59 kg la nipponica Risako Kinjo si è imposta sulla mongola Tserenchimed Sukhee. Vittoria per schienata nei 65 kg della cinese Jia Long sulla rumena Kateryna Zelenykh, mentre la giapponese Ami Ishii ha trionfato nei 72 kg avendo la meglio in finale sulla kazaka Zhamila Bakbergenova.