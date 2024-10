LIVE Vallefoglia-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: trasferta nelle Marche per le campionesse d’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la quinta giornata di Serie A1 di volley femminile tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Prosecco Doc Imoco Conegliano. La capolista a punteggio pieno Conegliano affronta l’esame Vallefoglia, squadra ben costruita e reduce da ben tre successi nelle prime quattro partite disputate finora in campionato, 3-2 a Perugia, 3-0 a Busto Arsizio e 3-1 a Talmassons. Le marchigiane hanno sempre mossono la classifica perchè l’unica sconfitta l’hanno subita al debutto a Firenze ma al tie break.

La partita vede dunque di fronte una delle rivelazioni di questo primo scorcio di stagione, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, con il morale alle stelle, e la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano che in questa fase sta vincendo e facendo riposare a rotazione le giocatrici più importanti. Riuscirà l’entusiasmo delle marchigiane a mettere in difficoltà Conegliano che fin qui ha viaggiato sul velluto? Difficile ma non impossibile, ma servono Bici e Lee viste a Talmassons e la miglior Giovannini per reggere l’urto.

Dall’altra parte Conegliano arriva dal facile successo contro Bergamo che ha segnato anche il debutto in campionato di una delle star della squadra veneta, la cinese Zhu Ting che ha subito trovato il modo di essere protagonista con una prova di sostanza. L’altra buona notizia arriva dalla velocità di adattamento della schiacciatrice brasiliana Gabi che non aveva incantato nelle prime uscite stagionali ma ora sembra avere messo il pilota automatico ed è regolarmente la migliore in campo.

Vallefoglia dovrebbe partire con questa formazione: Perovic alzatrice, Bici opposta, le centrali Candi e Weitzel, le bande Giovannini e Lee e De Bortoli nel ruolo di libero. Conegliano potrebbe rispondere, al netto del turnover di Santarelli, con Wolosz in regia, Haak opposto, Fahr (a riposo domenica scorsa) e Chirichella al centro, Zhu e Gabi in banda, con De Gennaro (anche lei in panca contro Bergamo) libero.

si parte alle ore 20.45!