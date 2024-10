A che ora Sinner-Machac, ATP Shanghai 2024: programma, orario, tv, streaming

Jannik Sinner affronterà Tomas Machac nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. L’appuntamento è per sabato 12 ottobre alle ore 10.30 italiane sul cemento della località cinese, quando il tennista italiano se la dovrà vedere con l’insidioso avversario ceco. Il numero 1 del mondo, reduce dalle nette affermazioni ottenute contro lo statunitense Ben Shelton e il russo Daniil Medvedev, sfiderà il numero 33 del ranking ATP, capace di eliminare lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Si tratta di un testa a testa a sorpresa, perché tutti si aspettavano un nuovo atto della contesa tra Sinner e Alcaraz dopo la finale del torneo ATP 500 di Pechino disputata recentemente e vinta dall’iberico come gli altri due precedenti di questa stagione. L’azzurro non dovrà sottovalutare il rivale, perché è galvanizzato dall’impresa compiuta ai quarti e perché sta attraversando un ottimo momento di forma, senza dimenticarsi che è il Campione Olimpico di doppio misto.

In palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro chi riuscirà a emergere nello specchio di tabellone in cui lo statunitense Taylor Fritz attende il vincente di Djokovic-Mensik (il serbo è il grande favorito). Sinner e Machac si sono fronteggiati una solta volta in carriera: tra i due 23enni ebbe la meglio l’italiano in occasione dei quarti di finale del Masters 1000 di Miami pochi mesi fa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Machac, semifinale del Masters 1000 di Shanghai. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sei ore rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-MACHAC, SEMIFINALE ATP SHANGHAI

Sabato 12 ottobre

Ore 10.30 Prima semifinale: Jannik Sinner vs Tomas Machac – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA SINNER-MACHAC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.