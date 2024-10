A che ora la finale dell’ATP di Shanghai 2024: programma, tv, streaming

Nella giornata odierna si terranno le semifinali del Masters1000 di Shanghai (Cina) che definiranno i nomi dei due finalisti, che giocheranno domani, domenica 13 ottobre alle ore 10.30 italiane. Nel primo penultimo atto si confronteranno Jannik Sinner e il ceco Tomas Machac, mentre nel secondo il serbo Novak Djokovic e l’americano Taylor Fritz.

Sinner va a caccia della sua prima Finale in questo torneo, affrontando un giocatore che sta vivendo una settimana di grazia. Altissimo il livello espresso dal secondo set in avanti contro lo statunitense Tommy Paul e ancor di più nei quarti di finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, grande favorito per il successo finale e reduce dal sigillo posto a Pechino. L’altoatesino (n.1 del mondo) dovrà esprimere il suo 100% per non farsi travolgere dal tennis d’anticipo del suo rivale.

Discorso diverso per Nole, che ha nel mirino la quinta affermazione a Shanghai e soprattutto il 100° titolo a livello ATP. Fritz non è un rivale che fa tremare i polsi al serbo, dal momento che nei nove precedenti ha sempre perso. In altre parole, il gioco espresso dal californiano non sembrerebbe poter scalfire la solidità del campione nativo di Belgrado.

La Finale del Masters1000 di Shanghai andrà in scena domani, domenica 13 ottobre, a partire dalle 10.30 italiane. La trasmissione televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

FINALE ATP SHANGHAI 2024

Domenica 13 ottobre (orari italiani)

CENTRE COURT

Ore 10.30 Vincente Sinner vs Machac vs Vincente Djokovic vs Fritz

PROGRAMMA FINALE ATP SHANGHAI 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport