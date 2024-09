Ordine d’arrivo cronometro Europei ciclismo 2024: Edoardo Affini trionfa, Mattia Cattaneo terzo!

Trionfo italiano nella cronometro degli Europei di ciclismo 2024 ad Hasselt. Una doppietta eccezionale per gli azzurri con il titolo conquistato da un meraviglioso Edoardo Affini e il terzo posto di Mattia Cattaneo. Nel mezzo c’è Stefan Kung: oggi l’elvetico non ha avuto le energie per mantenere lo stesso ritmo di Affini.

Affini che ha fatto registrare il crono di 35.15,47 alla media oraria di 53.265 km/h con una seconda parte particolarmente incisiva, nella quale è riuscito a recuperare il gap che aveva al primo intermedio rispetto a Kung di 14 secondi. L’elvetico arriva secondo a un distacco di 09,59 secondi con la media oraria di 53.024 km/h, mentre Mattia Cattaneo è terzo a un distacco di 19,66 secondi rispetto al connazionale con una media di 52.774 km/h.

Ecco l’ordine d’arrivo di questa prova contro il tempo continentale:

ORDINE D’ARRIVO CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2024

1 Affini Edoardo Italy 70 00:35:15

2 Küng Stefan Switzerland 55 + 10

3 Cattaneo Mattia Italy 40 + 20

4 Hoole Daan Netherlands 30 + 27

5 Arensman Thymen Netherlands 25 + 54

6 Campenaerts Victor Belgium 20 + 56

7 Politt Nils Germany 15 + 01:01

8 Asgreen Kasper Denmark 10 + 01:07

9 Wærenskjold Søren Norway 5 + 01:10

10 Walscheid Max Germany 3 + 01:13

11 Bjerg Mikkel Denmark + 01:15

12 Bissegger Stefan Switzerland + 01:30

13 García Raúl Spain + 01:32

14 Kirsch Alex Luxembourg + 01:33

15 Oliveira Ivo Portugal + 01:36

16 Maciejuk Filip Poland + 01:37

17 Vercouillie Victor Belgium + 01:37

18 Kluckers Arthur Luxembourg + 02:10

19 Ilic Ognjen Serbia + 02:10

20 Miltiadis Andreas Cyprus + 02:11

21 Pelikan Janos Hungary + 02:19

22 Hryniv Vitaliy Ukraine + 02:33

23 Kannimäe Taavi Estonia + 02:53

24 Stoynev Emil Bulgaria + 03:26

25 Kmieliauskas Rokas Lithuania + 04:25

26 Jónsson Kristinn Iceland + 04:41

27 Abay Burak Turkiye + 05:29

28 Papanov Martin Bulgaria + 06:06

29 Arikan Dogukan Türkiye + 06:36