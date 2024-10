LIVE Paolini-Zheng, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: serve l’impresa contro la campionessa olimpica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini e Qinwen Zheng, incontro dei quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan 2024. L’azzurra insegue un altro risultato di grande livello in una stagione memorabile: quest’oggi Paolini affronterà la campionessa olimpica per raggiungere una nuova semifinale in un torneo 1000.

Nel torneo di Wuhan Paolini ha esordito con la convincente vittoria contro Yue Yuan (6-4, 6-3) prima di dominare il confronto con Erika Andreeva (6-3, 6-2). Grazie a questo risultato l’azzurra si è messa definitivamente alle spalle il torneo di Pechino in cui la toscana è stata eliminata anzitempo da Magda Linette. Con le due vittorie di questa settimana Paolini ha raggiunto la qualificazione per le WTA Finals di Riad anche se manca l’ufficialità del ranking.

L’avversaria odierna è un’altra delle grandi protagoniste di questo 2024. In questa stagione Zheng sembra aver fatto un definitivo passo in avanti come dimostra la finale agli Australian Open ed il titolo ai Giochi Olimpici di Parigi. In queste settimane la cinese sta regalando spettacolo davanti al proprio pubblico: a Pechino Zheng ha raggiunto la semifinale venendo sconfitta da Karolina Muchova. A Wuhan la numero 7 del mondo ha sconfitto Jaqueline Cristian (6-2, 6-4) e Leylah Fernandez (5-7, 6-3, 6-0).

L’incontro tra Jasmine Paolini e Qinwen Zheng chiuderà la giornata sul campo centrale. Prima del match dell’azzurra il programma prevede, a partire dalle 5.00 italiane, Gauff-Linette, Alexandrova-Wang e Sabalenka-Frech. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Zheng con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!