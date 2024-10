MotoGP, Francesco Bagnaia chiude in testa le FP davanti a Martin, ma la pioggia sciupa tutto

Francesco Bagnaia conquista la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone a Motegi. Un turno davvero sfortunato per i piloti, visto che la pioggia ha condizionato tutto dopo appena un quarto d’ora e non ha permesso l’attività nella seconda parte: di conseguenza le pre-qualifiche saranno per tutti un’incognita, non avendo permesso a tutti di lavorare quanto avevano bisogno.

Bagnaia che ha fatto il tempo di 1:45.209 e ha fatto registrare il miglior tempo proprio mentre cominciava a scendere qualche goccia di pioggia: vantaggio di 0″109 su Martin che non lo molla in seconda posizione. Nonostante i pochi giri cronometrati, sono i due leader del Mondiale a comandare sin dall’inizio.

Un ottimo Fabio Di Giannantonio ha chiuso in terza posizione con il tempo di 1:45.589 con una bella progressione di tempi: Diggia che sta guidando alla grande nonostante sia dolorante alla spalla. Quarto Marc Marquez in 1:45,781, poi Jack Miller e Marco Bezzecchi, mentre Enea Bastianini, che quest’anno non ha corso su questo tracciato, è decimo con il riferimento di 1:45.968.

Nel finale sembrava poter esserci una schiarita per gli ultimi dieci minuti, poi ancora la pioggia a rovinare tutti i piani. Condizioni infatti piuttosto scomode: non c’è pioggia forte a tal punto da usare la rain, ma neanche troppo debole da poter girare forte con la slick. Insomma, una pre-qualifica che sarà al buio praticamente per tutti