MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Giappone 2024: Binder svetta davanti a Marquez, Martin e Bagnaia in Q2

Calato il sipario sulle pre-qualifiche del GP del Giappone, quintultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Motegi, pista di proprietà della Honda, i piloti e le squadre hanno lavorato alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile. L’obiettivo è stato quello di testare l’assetto in vista della Sprint Race di domani e della gara domenicale, nonché chiaramente per rientrare nella Q2 delle qualifiche.

Francesco Bagnaia si è presentato in questo fine-settimana con la voglia di cambiare un po’ la tendenza. In Indonesia Pecco ha faticato non poco a trovare la quadra, riuscendo comunque in un week end difficile a recuperare tre punti nei confronti del leader della classifica iridata, Jorge Martin. Sono 21 le lunghezze che separano il piemontese dall’iberico e in questa tappa il centauro italiano vorrà accorciare le distanze.

Alla vigilia, sulla carta, Bagnaia si è detto fiducioso. Il layout nipponico si è adatta meglio alle sue caratteristiche di guida. La pista asiatica, infatti, è uno “Stop&Go” e le qualità di grande staccatore di Pecco potrebbero esserne esaltate dalle qualifiche al GP. Tuttavia, Martin ha compiuto dei miglioramenti sostanziali anche da questo punto di vista e quindi la sfida si presenta molto equilibrata.

Un turno in cui erano da osservare con attenzione anche le prestazioni di Enea Bastianini e dello spagnolo Marc Marquez, teoricamente ancora non tagliati fuori dalla lotta iridata, ma comunque distanziati. Il romagnolo e l’asso nativo di Cervera però potrebbero essere importanti nella sfida tra Bagnaia e Martin, potendo portare via dei punti all’uno o all’altro.

Un turno nel quale la KTM del sudafricano Brad Binder ha ottenuto il miglior riscontro di 1:43.436 a precedere di 0.033 Marc Marquez e di 0.132 Martin. In top-5 troviamo anche lo spagnolo Pedro Acosta con la GasGas a 0.147 e Bastianini a 0.169. Per Bagnaia un settimo posto che sarebbe potuto essere migliore, visto che i suoi intertempi erano da record nel secondo e terzo settore, ma nel t-4 qualcosa non è andato. Comunque Pecco è rientrato nella Q2. In top-10 anche Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi.

RISULTATI E CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP GIAPPONE MOTOGP 2024

33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’43.436 20 22 313.9

2 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’43.469 21 21 0.033 0.033 308.5

3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’43.568 21 24 0.132 0.099 311.2

4 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’43.583 22 22 0.147 0.015 314.8

5 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43.605 17 19 0.169 0.022 312.1

6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’43.720 21 22 0.284 0.115 311.2

7 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43.754 17 20 0.318 0.034 315.7

8 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’44.033 22 22 0.597 0.279 312.1

9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’44.082 20 20 0.646 0.049 310.3

10 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’44.209 25 25 0.773 0.127 311.2

11 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’44.239 17 20 0.803 0.030 310.3

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’44.258 23 25 0.822 0.019 308.5

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’44.326 22 22 0.890 0.068 310.3

14 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.401 22 24 0.965 0.075 306.8

15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’44.470 18 18 1.034 0.069 313.0

16 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’44.670 16 20 1.234 0.200 309.4

17 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’44.685 16 18 1.249 0.015 311.2

18 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’44.694 12 17 1.258 0.009 312.1

19 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’44.869 15 17 1.433 0.175 310.3

20 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.950 21 21 1.514 0.081 309.4

21 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’45.118 23 23 1.682 0.168 308.5

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 1’45.863 19 19 2.427 0.745 308.5

23 87 Remy GARDNER AUS Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 1’46.716 22 22 3.280 0.853 307.6