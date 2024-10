LIVE Milano-Firenze, A1 volley femminile in DIRETTA: lombarde ancora senza Egonu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Milano-Firenze, match valido per la quinta giornata della Serie A di volley femminile 2024-2025. Il Campionato è ormai entrato nel vivo e le squadre si stanno dando battaglia con l’obiettivo di rimanere in scia alla solita Conegliano.

Milano non ha avuto un inizio di stagione semplice a causa dello stop di Egonu, che di fatto non ha ancora mai giocato in stagione, coach Lavarini si è dovuto adeguare e ha optato per un modulo con tre schiacciatrici, con Helenà Cazaute impegnata come opposta. Le lombarde occupano comunque il secondo posto in classifica con cinque match giocati, quattro vittorie, una sconfitta e 12 punti all’attivo, tre in meno rispetto alla rivale Conegliano. Firenze ha invece avuto un avvio dai due volti, su quattro sfide giocate, una in meno rispetto all’avversaria odierna, ha collezionato due vittorie e due sconfitte, che al momento valgono un sesto posto in classifica con 6 punti. Ovviamente si tratta di due squadre con ambizioni diverse: Milano punta a vincere tutto, non solo in Italia, ma anche in Europa con la Champions League e nel Mondo con il Mondiale per club, l’obiettivo primario di Firenze sarà invece quello di strappare un posto tra le prime otto per ottenere l’accesso ai play-off. Orro e compagne hanno vinto tutti e quattro gli ultimi scontri diretti contro le fiorentine e anche questa sera partiranno con tutti i favori del pronostico.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Milano-Firenze, match valido per la quinta giornata della Serie A di volley femminile 2024-2025, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:30!