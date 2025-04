Gran Premio Miguel Indurain 2025, Marc Hirschi insegue il successo nella corsa dedicata al campione navarro

Il grande ciclismo internazionale è ormai entrato nel vivo di un calendario denso di appuntamenti. La settimana aperta dalla Gand-Wevelgem e destinata a chiudersi domenica con l’attesissima edizione del Giro delle Fiandre propone domani il Gran Premio Miguel Indurain.

La corsa in linea dedicata all’indimenticato campione navarro è giunta alla trentaquattresima edizione. La gara prende il via e si conclude ad Estella-Lizarra dopo 203,9 chilometri. I corridori si sfidano lungo un tracciato movimentato e mai banale per decidere chi succederà nell’albo d’oro allo statunitense Brandon McNulty della UAE Tour Emirates-XRG, vincitore lo scorso anno davanti al belga Maxim Van Gils.

La gara non si discosta dallo schema delle precedenti edizioni e propone un tracciato piuttosto movimentato, in particolare nella seconda parte. I corridori percorrono i cinquanta chilometri iniziali prima di transitare per la prima volta sulla linea del traguardo. Si scalano, per due volte, l’Alto de Eraul , 3,9 km al 5,3% di pendenza media, le salite dell’Alto de Guirguillano, 2.7km al 5.8% , l’ Alto de Lezaun, 3,9 km al 5.6%, e, per tre volte, il breve, ma impegnativo strappo dell’Alto de Ibarra. Quest’ultimo rappresenterà ancora una volta, ad 1,6 chilometri dalla conclusione, l’ultima difficoltà di giornata e potrebbe risultare determinante per il successo finale.

Lo svizzero Marc Hirschi della Tudor Pro Cycling Team sembra essere il candidato più autorevole per la conquista della vittoria. Duelleranno con lui l’inglese Oscar Onley della Team Picnic PostNL, gli spagnoli Alex Aranburu della Cofidis e Roger Adrià della Red Bull – BORA – hansgrohe, l’elvetico Mauro Schmid della Team Jayco AlUla. Da non sottovalutare le possibili candidature dell’irlandese Ben Healy della EF Education – EasyPost e del belga Thibau Nys della Lidl-Trek.