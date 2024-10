Cobolli e il regalo dell’arbitro: Bernardes si ‘addormenta’ e danneggia Wawrinka

Errore clamoroso e che ha dell’inspiegabile quello commesso da Carlos Bernardes nel match di secondo turno del Masters 1000 di Shanghai tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka. In un momento che poi si è rivelato importante ai fini del match, il secondo game del terzo set, il giudice di sedia ha sbagliato ad assegnare il punteggio.

Il primo punto del game era andato infatti a Wawrinka con il servizio vincente: il brasiliano ha chiamato il punteggio correttamente “fifteen-love” (15-0), ma non l’ha aggiornato sul tablet che utilizzano gli arbitri. Bernardes infatti si è distratto parlando alla radiolina per chiedere degli elettroliti per Cobolli.

Il punto successivo è stato vinto invece da Cobolli con una smorzata vincente e, anziché chiamare il quindici pari, in maniera assurda l’arbitro ha chiamato lo 0-30, togliendo quindi un punto a Wawrinka e assegnandone uno all’azzurro. Il tutto avvenuto senza che nessuno si accorgesse di nulla, né i giocatori né i coach.

Con il senno di poi un punto che è stato importante, visto che lo svizzero avrebbe poi perso il servizio e subito l’unico break della partita che ha deciso il terzo set e il match. Non è la prima volta che Bernardes commette questo tipo di errore: accadde infatti anche in un primo turno dell’Australian Open tra Serena Williams e Camila Giorgi.

Quite a bizarre situation earlier in the Wawrinka-Cobolli 3rd set.

Bernardes (probably distracted asking for something) called the score wrong in the 2nd game (0-30 instead of 15-15). Nobody noticed the error. Not even the players.

Ended up being the only break of the match. pic.twitter.com/Hjg2l6mLnM

— José Morgado (@josemorgado) October 7, 2024