Lorenzo Finn al primo podio tra i professionisti. Buona la prima per Marco Villa da ct

Lorenzo Finn è uno dei giovani più interessanti del panorama ciclistico italiano e figura da tempo sul taccuino degli addetti ai lavori, a maggiore ragione dopo essersi laureato Campione del Mondo tra gli juniores. Lo scorso anno dettò legge nella prova in linea iridata, culmine di una stagione in cui era stato anche ottimo secondo nella classifica generale del Giro della Lunigiana (uno degli eventi di punta per quella categoria giovanile) e aveva mostrato delle doti davvero promettenti.

Il fresco 18enne (ha spento le candeline lo scorso 19 dicembre) sta sostenendo un programma agonistico pensato per maturare correttamente, senza affrettare troppo i tempi: alterna l’attività under 23 a quella dei professionisti, indossando la maglia della Red Bull BORA-hansgrohe, dopo un inverno in cui ha dovuto fare i conti con qualche problema al ginocchio che ha fortunatamente risolto. I primi grandi obiettivi saranno la Liegi Under 23 e il Giro Next Gen come ha raccontato a OA Sport, per poi puntare sul Tour de l’Avenir.

Le sue attitudini da scalatore sono sotto gli occhi di tutti, ma occorre avere la giusta pazienza per vedere se il ligure potrà essere davvero l’auspicato uomo da corse a tappe che l’Italia sta aspettando con grande ansia. Intanto oggi Lorenzo Finn è riuscito a salire sul podio di una gara professionistica per la prima volta in carriera: terzo posto al Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria, a cui ha partecipato con i colori della Nazionale Italiana.

Era l’esordio da CT per Marco Villa, che può così archiviare la sua prima uscita in maniera positiva (da annotare anche la quinta piazza di Nicolò Garibbo) e guardare con ottimismo al prossimo futuro. Lorenzo Finn potrebbe diventare uno degli uomini di punta del Guru della pista, passato alla strada con grandi ambizioni e sogni. Il 18enne si è fatto apprezzare in Calabria per essere stato il promotore di diversi attacchi, tra cui quello risolutore a venti chilometri dal traguardo.

Il 18enne ha portato via un terzetto di cui facevano parte Luca Colnaghi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) e Davide Bais (Team Polti VisitMalta), a cui si è dovuto accodare in volata. Se il buongiorno si vede dal mattino… Prossimo appuntamento tra sette giorni alla Liegi-Bastogne-Liegi Under 23.