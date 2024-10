Ivan Ljubicic: “Sinner? I numeri parlano chiaro. In questo momento domina il tour…”

Dopo la vittoria ottenuta nella finalissima del Master 1000 di Shangai contro un Novak Djokovic dominato per tutta la partita, l’aura tennistica di Jannik Sinner si è ulteriormente sviluppata nel panorama sportivo internazionale.

A fotografare la situazione del tennista azzurro è stato Ivan Ljubicic che, ai microfoni di Sky Sport, ha affermato: “Sinner in questo momento non si preoccupa di chi c’è dall’altra parte della rete: presenta il suo gioco ed è bravo anche a trovare gli adattamenti giusti per fare male a tutti gli avversari che gli si pongono di fronte”.

“E’ vero – prosegue il croato -, forse Djokovic è stato leggermente al di sotto delle sue possibilità, ma ripeto: affrontare Sinner, ora come ora, è molto difficile. Prendiamo anche Alcaraz: nella race di quest’anno ha quasi la metà dei punti di Jannik, anche se hanno vinto 2 slam a testa. Questo fa capire quanta costanza abbia Sinner”.

“Sinner ha tutto per essere un campionissimo. Il dualismo con Alcaraz che, non va dimenticato, ha due anni in meno, sarà centrale per il tennis mondiale delle prossime stagioni. Forse lo spagnolo a livello di punte di rendimento di gioco ha qualcosa in più, ma Sinner è davvero un martello nell’essere sempre sul pezzo”.

Infine Ivan Ljubicic conclude dicendo: “Sinner non ha i colpi di Alcaraz, ma sta facendo vedere qualcosa di straordinario, anche per mentalità. A livello di numeri, in questo 2024, siamo sugli standard dei Federer e dei Djokovic. E’ un numero uno al momento indiscutibile. Sta attraversando un sacco di difficoltà, eppure continua a fare il suo. E’ tranquillo e, nonostante tutto, questo si vede. Non dimentichiamoci una cosa: da qui a fine anno ci sono ancora un sacco di potenziali appuntamenti: Sinner può dare ancora tantissimo pensando alle Finals e alla Coppa Davis”.